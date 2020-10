Úvodní poločas se nesl v duchu bojovné hry produkované z obou stran, kterou však doprovázely mnohé nepřesnosti. Bezgólový stav pak vydržel až do 39. minuty, kdy se při skrumáži ve vápně nejlépe zorientoval domácí Adam Vlk a střelou k tyči poslal Dolany do vedení.

„Při první gólové situaci jsme byli bohužel v roli statistů a diváků,“ okomentoval trenér zábřežského Sulka Jaroslav Appl.

„Věděli jsme, že toto utkání bude náročné a my se na něj celý týden poctivě připravovali. Chtěli jsme se koncentrovat hlavně na kvalitní defenzivní hru, což se nám poměrně dařilo. Zároveň jsme věřili, že máme v ofenzivě takovou kvalitu, že nějaký ten gól vstřelíme. To se nám také povedlo,“ vyprávěl spokojený domácí kouč Zbyněk Odstrčil.

Červená a trest

Zajímavý a možná i zlomový moment zápasu přišel v 59. minutě. Hostující brankář Toman fauloval mimo šestnáctku unikajícího domácího hráče a viděl od sudího červenou kartu. Po následném přímém kopu navíc při selhání zábřežské obrany natřikrát dorazil míč do sítě Štěpán Outlý a bylo v podstatě rozhodnuto. Nepomohly ani dva dobré zákroky nového muže mezi třemi tyčemi, Romana Schuberta.

„Druhý poločas byl ve znamení naší snahy o vyrovnání, která se ale ukázala být pouze platonickou. Nevypracovali jsme si bohužel příliš šancí. Potom bohužel přišla ta nešťastná situace po nákopu za naši obranu, jehož výsledkem byla červená karta pro Tomana, gól z následného trestňáku a potvrzení naší prohry, takže hned trojitý trest,“ řekl zklamaný Appl.

Po druhé vstřelené brance už domácí hráči hru skutečně kontrolovali a bez problémů si dokráčeli pro důležité tři body. Vrátili se tak na vítěznou vlnu, která byla narušena v minulém kole při prohře ve Šternberku. „Motivace k navrácení se na vítěznou vlnu určitě byla. My ale jdeme zápas od zápasu a vyhrát chceme vždy,“ uzavřel hodnocení zápasu lodivod domácího celku FC Dolany.

Hosté ze Zábřehu naopak prohráli již počtvrté v řadě. Tuto negativní bilanci se budou snažit protrhnout v neděli proti posledním Kralicím na Hané. Dolany se už o den dříve vydají do Želatovic.

Tyto zápasy budou ale přece jen v něčem jiné. Kvůli vládním koronavirovým opatřením se odehrají bez přítomnosti diváků. „Myslím si, že u nás to naštěstí není vyloženě postaveno na tom, že bychom měli nějaký kotel, který by nás hnal dopředu. Nebude to pro nás tedy taková obrovská komplikace. Bohužel je tady taková situace, se kterou my nic neuděláme. Pravidla dodržovat musíme a také musíme být solidární s ohroženými skupinami,“ okomentoval ještě nové hrací podmínky Zbyněk Odstrčil.

FC Dolany – SK Sulko Zábřeh 2:0 (1:0)

Branky: 39. Vlk, 60. Outlý. Rozhodčí: Sedláček – Brázdil, Aberle. ŽK: Foukal, Kováč (oba Dolany). ČK: 59. Toman (Zábřeh). Diváci: 48.

Dolany: Chlanda – Boukhatem, Kudýn, Teofil, Foukal, Stejskal, Grossmann, Outlý (80. Kročil), Duda (86. Strýček), Kováč (74. Pírek), Vlk. Trenér: Zbyněk Odstrčil.

Zábřeh: Toman – Laštůvka, Appl, Schwab, Janák (59. Schubert), Sitta, Maistryzsin (76. Nádeníček), Žák (84. Němec), Paclík (88. Šincl), Ratiborský (68. Holík), Lukas. Trenér: Jaroslav Appl.

Autor: David Kubatík