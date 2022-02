Jeho svěřenci se dostali do vedení 4:0, o které ale přišli a Břidličná snížila dokonce na rozdíl jedné branky. „Hráli jsme s větrem a byly to krásné akce skoro do prázdné brány, potom jsme v hlavách trošku polevili a soupeř toho využil,“ hodnotil Lošťák.

Lídr olomouckého krajského přeboru ale opět odskočil na 6:3, na což reagovala Břidličná rovněž dvěma trefami. Nakonec bohatý souboj na góly Šternberka se čtvrtým celkem tabulky moravskoslezského krajského přeboru skončil 8:6.

„Mohlo za to trošičku menší hřiště a hrálo se tak z jedné strany na druhou,“ objasnil Lošťák.

Hned čtyři branky jeho týmu vstřelil Jan Tögel. „Jsem rád, že střílíme tolik gólů, protože to byl vždy náš největší problém, ale na druhou stranu pro trenéra není dobré, když padá tolik gólů. Je to sice příprava ale na defenzivě budeme určitě hodně pracovat,“ dodal šéf šternberské lavičky.

Šternberku se však v přípravě prozatím daří. Na úvod sice prohrál s jedním z největších aspirantů na postup do MSFL Hranicemi 1:4, ale porazil divizní Šumperk i Skaštice 3:2.

„Celou přípravu jsem sestavoval, abychom měli silné soupeře a chystáme si to s výhledem na jarní část soutěže. Chtěli jsme, aby nám to ukázalo i něco směrem k dalšímu ročníku, pokud by se nám podařilo postoupit. Zatím se nám daří, ale důležité bude výsledky přetavit do soutěže,“ komentoval Lošťák.

Ten prozatím v týmu přivítal obránce Ladislava Koutka z Uničova a také navrátilce Vojtěcha Pazderu. „Laďa Koutek přišel jako velká posila, Vojta je zatím v jednání, ale doufám, že vše dobře dopadne,“ věří Lošťák.

S Břidličnou nemohl využít služeb hned několika hráčů. Chyběli David Kuba, Kryl, Novotný, Fencl, Smrček, Lošťák, Čapek a Siudut. „Někteří jsou zranění, jiní měli pracovní povinnosti. Celkově se nám ale podařilo kádr doplnit, zvýšila se konkurence a na tréninky chodí šestnáct až osmnáct hráčů. Navíc nikdo nechce v dobře rozjeté sezoně odcházet,“ pochvaloval si kouč.

A zajímavým jménem je právě poslední jmenovaný Siudut. „Jedná se o polského brankáře, kterého testujeme, ale zatím vůbec nevíme, jak to s ním bude. Párkrát s námi trénoval už na podzim, teď se zapojil do přípravy, ale hodně absentuje kvůli práci, ještě jsem ho neviděl ani chytat v zápase, protože v sobotu neměl nikdy čas. Ani nevíme, čí je hráč, jestli hrál naposledy v Polsku nebo někdo zase říkal že v Irsku,“ uzavřel Lošťák.

FK Šternberk - TJ Břidličná 8:6 (4:2)

Branky: Tögel 4x, Pazdera, Zifčák, Odstrčil, Hustý

Šternberk: Kopřiva- Koutek, Drmola, Kuba M., Juřátek- Odstrčil, Hustý P., Samek, Zifčák- Tögel, Pazdera. Střídali: Fencl, Vašička, Šimek, Gábor, Sekela, Hustý R. Trenér: Ivo Lošťák.