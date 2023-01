„Jelikož jsme předposlední, tak příliš spokojeni nejsme. Naší největší slabinou je malý počet vstřelených branek a z toho pramenící vysoký počet remíz a těsných proher. Dá se říct, že skutečně oprávněně jsme prohráli možná tak dvakrát až třikrát," říká trenér chomoutovských Marek Rigo. „Snad se to zlepší na jaře," dodal ale s nadějí v hlase.

Jeho svěřenci jsou nyní v tabulce na předposledním třináctém místě se čtrnácti body za tři vítězství a pět remíz. Nedá se ale říci, že by jejich ztráta na ostatní byla nějak nedostižitelná. Třeba na osmou Lesnici jim chybí pouhé tři body. A sám lodivod zná přesně všechny důvody této ne zrovna nejlepší konstelace.

„Hlavním důvodem je neproměňování šancí. I když se do nich dostáváme, a někdy do skutečně obrovských, tak góly nepřicházejí. Nemáme holt toho pravého střelce," krčí rameny.

„Osobností týmu je určitě brankář Marek Rigo. Ten nás několikrát parádně podržel. Dále si troufám říci, že jsme našli nové složení obrany. Tu bych asi vypíchl celou," snaží se pak i o hledání pozitiv.

Za měsíc je po Spartě! Sigma začala přípravu s posilou, ale (zatím?) bez Chytila

Velký důraz na hru s míčem

A jelikož už je tady nový rok a všechny radovánky spojené s Vánoci a Silvestrem pominuly, začíná pomalu sportovcům jejich nejméně oblíbená část sezony. Zimní příprava.

„Začneme v lednu ve velkobystřcké hale a poté se přesuneme na umělku do Horky. Věnovat se chceme zejména herní části a hře s míčem, zejména pak zakončení. Běhat kluci budou individuálně a výsledky budou posílat online. Už máme také nasmlouvané nějaké přáteláky. Zatím s Bohuňovicemi, Kovalovicemi či Bělkovicemi-Lašťanami," popisuje šéf chomoutovské střídačky náplň následujících týdnů a měsíců.

Výhodou borců z okraje Olomouce by mohla být sehranost. Žádné velké změny v kádru se totiž nechystají. „Odchody nebudou žádné. Možné je, že posílíme o jednoho hráče, ale to je zatím ve hvězdách," říká.

Posila pro Sigmu. Na Hanou míří sparťan Fortelný

Zakončování jako alfa a omega

A jaké že jsou vlastně chomoutovké ambice do nadcházející druhé poloviny sezony? Na to, kde se nyní tým nachází, opravdu nízké nejsou.

„Chceme se bodově přiblížit alespoň pátému, šestému místu. Tým na to totiž máme. Uvidíme ale, jak se posuneme střelecky. To bude alfa a omega. Rozhodně nechceme hrát až do konce o udržení," uzavřel Marek Rigo.