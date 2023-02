„Oslovili mě. Je to sympatické mužstvo, navíc v okolí Litovle, kde bydlím. Mají tam také velice šikovný dorost, takže by tam fotbal mohl být poměrně perspektivní," pochvaluje si nový haňovický lodivod, který dle svých slov nebyl postaven před hotovou věc, ale měl možnost se na své nové svěřence i lehce připravit.

„Jelikož mám tady v klubu kamarády, tak mě oslovili už v průběhu podzimu. Měl jsem tak možnost se jít na pár zápasů zajít podívat. Věděl jsem tedy zhruba, co od toho mohu očekávat," říká.

Chlapci chtějí fotbalu dávat hodně

Zimní měsíce jsou ve fotbalovém kolotoči dobou přípravy na důležitou jarní část. Nejinak je tomu i v obci s necelou pětistovkou obyvatel a nový kouč si zatím nemůže na nic stěžovat.

„Začali jsme 1. února a tréninků bylo zatím jen pár. Pro mě je ale důležité, že chlapci chtějí fotbalu dávat hodně. Jsou tam sice určité mezery, ale jsme teprve na začátku. Věřím, že udělám vše pro to, aby je to bavilo i nadále a měli chuť se třeba i zlepšovat. Teprve čas ukáže, jak to poberou," konstatuje.

Dále také naznačil, jak chce ke svému novému týmu přistupovat a jaké budou v souvislosti s ním jeho priority. „Fotbal je kolektivní hra, takže žádné osobnosti ani nevyhledávám. Nejdůležitější bude, když všichni kluci budou věřit sami sobě a také sobě navzájem. Co jsem tak měl už možnost vypozorovat, potýká se mužstvo se slabou disciplínou. Na to se budeme muset zaměřit," zdůraznil.

Chci to nechat na místních

Jak tyto věci budou v Haňovicích fungovat či nefungovat se bude moci kouč Hrdlovič přesvědčit v následujících přípravných zápasech proti Uničovu a Července, které se odehrají v nejbližších dvou týdnech. „Později nás ještě čeká Moravská Třebová B. Datum a místo si teprve určíme. Chtěli bychom už ale hrát na přírodní trávě," dodal.

Výhodou do jara by pro Haňovické mohlo být, že nový trenér nebude chtít příliš hýbat se stávajícím kádrem. „Ti co mě znají vědí, že si vždycky s sebou nějaké hráče dotáhnu. Tentokrát to ale nechám všechno na místních. V létě bychom kádr buď vhodně doplnili odjinud, anebo bychom stáhli některé hráče z dorostu. Jak už jsem říkal, hráčská perspektiva tady je," vysvětluje.

V první polovině soutěže uhrál desátý celek soutěže pod koučem Přikrylem šestnáct bodů za pět výher a jednu remízu. Jaké tedy budou jeho ambice do druhé poloviny?

„Budeme chtít navázat na poslední tři výhry z podzimní části, dále pak mužstvo stabilizovat a zabudovat do něj i nějaké dorostence. Máme na to půl roku," uzavřel Tomáš Hrdlovič.