A jelikož se kolotoč zvaný I. B třída, skupina A rozjede na plné obrátky již od příštího víkendu, je potřeba se na tento ostrý start pořádně připravit. Ze slov nového lodivoda ale vyplývá, že k žádnému podcenění nedojde.

„Začali jsme s přípravou 19. července rozdáním individuálních plánů. První oficiální trénink pak proběh o pět dní později. Od té doby trénujeme třikrát týdně," popisuje Koral aktuální dění v klubu. „Co se týče přípraváků, tak zatím jsme odehráli jen jeden, protože nám dva odpadly. Vyhráli jsme v něm 6:2 v Drahanovicích. Tuto neděli pak nastoupíme proti Haňovicím," dodal pak ještě.

V minulé sezoně, ve které Dub nad Moravou nastupoval v B skupině I. A třídy, získali svěřenci tehdy ještě kouče Hrabala pouhých osmnáct bodů za pět výher a tři remízy z celkového počtu 26 utkání. Ani skóre 51:102 nebylo ničím, čím by se dalo pochlubit. Není proto divu, že jako hlavní věc, na které musí jeho tým zapracovat, uvedl Koral obranu.

Zábřeh ulovil posilu z divize, klíčový hráč má ale namířeno do Šternberka

„Bohužel. V minulé sezoně byla opravdu špatná. A vlastně to bylo stejné i teď v Drahanovicích. Řekl bych, že právě tam je naše největší současná slabost a doufám, že v tom za ty necelé dva týdny, které nám zbývají, dokážeme udělat nějaký pokrok," vysvětluje.

Soutěž začnou Dubští již v neděli 13. srpna na půdě třetího celku minulé sezony z Ústí a následovat bude o týden později domácí utkání s Troubkami. S jakými ambicemi ale do nové, nižší soutěže, půjdou? „Požadavek na přímý postup zpět na mě vznesen nebyl. Spíš bych chtěl dát mužstvo dohromady a hrát v horních patrech tabulky. Nějaké přesnější cíle si pak s hráči řekneme po takové čtvrtém, pátém zápase. Takhle jsem to řekl i klukům a akceptovali to," uzavře Pavel Koral.