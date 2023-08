„Myslím, že to byl náš strop. Ani se to po těch odchodech nečekalo, takže za mě spokojenost,“ potvrdil trenér Vojtěch Pospíšil.

Nyní však tým, který i bez svých opor dokázal vyhrávat, hlásí posily. Již v období volných přestupů tým posílili Jiří Derco a Jakub Doseděl z HFK Olomouc. Trenér Vojtěch Pospíšil také avizoval návrat Tomáše Kudýna. Tím to však neskončilo. Dolany dotahují příchod Tomáše Sedláčka z Chomoutova. „Je to šikovný krajní záložník,“ přiblížil Pospíšil.

Ale hlavně hlásí návrat dvou zmiňovaných důležitých hráčů z Rakouska - Václava Kubečka a Ondřeje Seiberta, který v minulé sezoně na podzim stihl sedm branek. A ač dalších čtrnáct duelů nehrál, překonat jej dokázal pouze Štěpán Outlý, a to jen o jedinou branku.

Na zkoušce v divizním Šternberku byl pak Tomáš Kaluža, ale v utkání si natáhl sval, a tak zůstává v kádru týmu z krajského přeboru.

Otazník pak visí nad dalším důležitým hráčem Tomášem Macháčkem. „Dva měsíce jsme ho neviděli. Sehnal si brigádu na Šumavě, takže se připojí nejdříve po konci vodácké sezony. Je to ale takový cestovatel, tak uvidíme, jestli nebude chtít někam zase vyrazit,“ říká kouč.

Klíčové pak pro Dolany bylo udržení brankáře Jakub Urbáška, který měl velký podíl na umístění v klidném středu tabulky. „Byl to první bod, když jsem dával dohromady mužstvo. Ač měl určitě nabídky, tak jsme se hned domluvili.

V přípravě pak Dolany prohrály s divizním HFK 0:3, ale následně porazily Slavonín 5:0. Na memoriálu ve Chválkovicích pak ze čtyř týmů obsadily třetí místo. Trenér je však spokojen s tréninkovou morálkou: „Líbila se mi, chodili jsme na tréninky skoro kompletní. Zápasy pak splnili účel. Proti HFK jsme byli pod tlakem a soupeř byl více na míči, naopak proti Slavonínu jsme hráli do plných my.“

I proto se Dolany dívají na vyšší pozice. „Jak nás do jara bylo málo, tak teď, když budeme zdraví, nás bude dost a budeme mít kvalitu. Cíl byl i loni do pátého, šestého místa, což se nám ale v zimě zkomplikovalo. Do pětky bychom chtěli být i teď, ale nechci nás pasovat úplně do nějaké role černého koně. Samozřejmě chceme se naladit na vítěznou notu a začít dobře. Snad se nám budou vyhýbat zranění,“ uzavřel Vojtěch Pospíšil.