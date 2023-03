„Jsem rád, že si nás tyhle týmy z vyšší soutěže vybraly za sparing partnery. Konfrontace byla velice přínosná, nastavila nám zrcadlo a ukázala, v čem se musíme zlepšit,“ hodnotil Koláček.

Další měření sil bylo se Spartou Brno (4:2), Rájcem-Jestřebí (6:2) a Kvasicemi (1:2). K tomu absolvovaly Čechovice ještě soustředění v Blansku.

„Jezdíme tam už tři, čtyři roky a nebylo jen herní, ale také jsme poběhali. Vrcholem bylo utkání s Rájcem a kluci ho odmakali,“ byl spokojený kouč.

„Celkově jsem náročně nastavený a nebudu nikdy spokojený. Naše docházka byla průměrná. Nejsem vyloženě zklamaný ani neskáču nadšením. Byly tréninky, kdy se nás sešlo pouze deset, ale průměrná účast byla čtrnáct hráčů, což je na krajský přebor lepší,“ dodal.

Jeho kádr nikdo neopustil, naopak jej doplnil Jiří Jašíček, který je kmenovým hráčem Prostějova, ale podzim strávil v Konici. Čechovice ještě testovaly Petra Poláčka z Klenovic, ten ale tým neposílil. „Dal přednost nabídce z Rakouska. Oťukávali jsme ještě další hráče, ale ti se nezapojili ani do tréninku, takže bych jména do éteru nepouštěl,“ sdělil Koláček.

„Pokud se nestane nic nečekaného, tak máme kádr uzavřený. Disponujeme devatenácti hráči do pole a dvěma gólmany, což je nadstandardní počet,“ pokračoval.

Po podzimu se jeho svěřenci umístili na druhém místě tabulky pouhé dva body za vedoucím Jeseníkem. „V přípravě jsme nic speciálního nevymýšleli. Zaměřili jsme se na zautomatizování určitých šablon, které pode mnou hráči již pět let trénují. Nepouštěli jsme se do žádného experimentu nového rozestavení a podobně,“ prozradil trenér.

Po úvodním jarním kole už jsou Čechovice zpět v čele, kde strávily i notnou část podzimu. Jaký je tedy cíl?

„Od vedení jsem žádný nedostal, ale chci čeřit horní patra a minimálně obhájit podzimní umístění. Kdyby to šlo, tak se ještě o stupínek posunout, kvalita na našich kopačkách je,“ hlásí Koláček.

Pokud by se to povedlo a Čechovice soutěž ovládly, měly by možnost postoupit do divize. „Ale to je spíše otázka na vedení klubu. Já nesnáším prohry a stejně to vštěpuji hráčům. Kdyby umístění znamenalo postup, tak proč ne. Záleží, jestli by to Čechovice ekonomicky zvládly, zatím jsme se o tom ještě nebavili,“ uzavřel Lukáš Koláček.

