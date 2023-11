Tématem číslo jedna je ale pro olešnický klub jednoznačně A-tým, který se v této sezoně snaží konečně po čtyřech letech ovlivněných covidem a také následnou finanční krizí splnit původní cíl, kterým je postup do krajského přeboru. Právě pandemie zastavila jejich velký postup vpřed.

„Až na jeden výpadek v Pasece, kde jsme vedli a nakonec remizovali, jsme všechna utkání zvládli. S Pivínem to také byla plichta, tam ale na nás byli dobře připraveni. Všechno jsme to ale vynahradili v posledním utkání v Bernarticích, kde jsme vyhráli proti velice těžkému, běhavému a fyzicky zdatnému soupeři," libuje si.

Být favoritem není vždy výhoda

Hned nato ale připomíná i odvrácenou stránku, která se s rolí favorita neodmyslitelně váže. „V každém utkání jsme zkrátka museli vyhrát a týmy se na nás podle toho i připravily. To byl také důvod toho, že nám mnohdy trvalo déle, než jsme soupeře přehráli a dali mu první gól. Potom už se ale většinou ten rozdíl v kvalitě projevil naplno," vysvětluje.

„Navíc je škoda, že se na plac kolikrát ani nedostanou všichni, kteří by si to zasloužili. V některých zápasech to totiž nebylo rozhodnuté delší dobu a výsledek byl pro nás klíčový," dodal ještě k tomuto tématu.

Dobrého útočníka by chtěl každý

V Olešnici, která je součástí obce Bouzov, se po vzoru jiných úspěšných klubů rozhodli, že vítězný tým se nemění, a tak si hráči nebudou muset zvykat na nějakou hromadu nových tváří. „Nevím v tuto chvíli o žádných odchodech a co se naopak týče příchodů, snažíme se přivést nějakého kvalitního útočníka. Nebude to ale nic jednoduchého, protože takového by chtěl každý. Kádr by tak měl zůstat z naprosté většiny nezměněn," uvedl Snášel.

Chceme to uhrát bez prohry

Podzimní částí proletěla Olešnice naprosto bez sebemenších problémů. Z třinácti zápasů zvítězila v jedenácti případech a ve dvou, na hřišti nováčka z Pivína a aktuálně druhé Paseky, uhrála remízy. Na kontě tak má 35 bodů z 39 možných a její dominanci jen podtrhuje celkové skóre 54:7. Svou neporazitelnost by si tak chtěla logicky uchovat i na jaře.

„Hned v prvním kole máme doma Bernartice, což bude dost rozhodující. Když se tohle podaří, tak už se nám to dost přiblíží. Pak ještě bude záležet na zápase s Pasekou, kterou budeme mít čtyři kola před koncem. Kádr na to, abychom to dohráli bez prohry, rozhodně máme," říká.

Výš zatím nechceme

Po očekáváném postupu tak přijde konečně vytyčená meta. Tam už by ale, alespoň dle Snášelových slov, měl klub na nějakou delší dobu zůstat a ani v nejbližší budoucnosti by neměla být o nějakých dalších výzvách řeč.

„Krajský přebor byl cíl našeho sponzora a my se do něj snažíme už čtyři roky dostat. Nad ničím vyšším jsme zatím nepřemýšleli. I z toho důvodu, že jsme malá vesnice a je těžké tam sestavit třeba jen mládežnické mužstvo. Po finanční stránce jsme zatím v pohodě. Tuto sezonu máme pokrytou, i když samozřejmě nevíme, co přijde v příštím roce. Je ale jasné, že budeme muset posílit, abychom mohli hrát v první polovině tabulky. A i to bude vzhledem k dnešní nevyzpytatelné ekonomické situaci náročné," uzavřel František Snášel.