„Měl jsem strach, jak utkání dopadne, protože když má člověk takovou akci naplánovanou, tak to většinou nedopadne nejlíp. Jenže tentokrát to dopadlo skvěle,“ liboval si ofenzivní eso lídra soutěže.

Společně se spoluhráči rozstřílel soka poměrem 8:1 a celou kanonádu odšpuntoval, když se hned ve 3. minutě prosadil hlavou. „Řekli jsme si, že na soupeře vletíme a tentokrát jsme na něj opravdu vletěli,“ prozradil Tögel.

Svůj gólový účet navýšil ve druhé půli, kdy při samostatném nájezdu ze strany přeloboval brankáře. „Zkoušel jsem přehodit gólmana už v Litovli, jenže tam mi to nevyšlo, teď šel brankář brzo dolů a konečně se mi to povedlo,“ usmíval se.

Hattrick se čerstvému třicátníkovi povedlo zkompletovat šest minut před koncem, kdy opět zkoušel štěstí svým oblíbeným zakončením - tedy lobem. „Ale tentokrát se mi to vůbec nepovedlo. Naštěstí gólman míč vyrazil do obránce a já jsem jej doklepl do prázdné branky,“ popisoval.

Přitom v té době už vůbec nemusel na hřišti být a třetí gól by nepřidal. „Tréňa říkal, že mě vystřídá, ale potom tam někdo prohlásil, on dá beztak hattrick. Takže to bylo takové zpestření,“ dodal dobře naladěný fotbalista.

Přitom v letošní sezoně měl do tohoto duelu na svém kontě jen dvě trefy a nenaplňoval pověst kanonýry. Například před dvě sezony zpět nasázel v šestnácti duelech patnáct branek. „Nikdy jsem nebyl střelec. Neříkám, že to byla náhoda, ale padalo mi tam všechno. Teď mám šance taky, ale neproměňoval jsem je. Je fajn, že jsem si to v den oslavy vykompenzoval,“ přiznal Tögel.

Nyní jej tento počin bude stát také něco do kasy, což jej ale vůbec netrápí. „Musím se pak zeptat pokladníka, ale důležité je, že celý den od zápasu až po oslavu byl kouzelný. Všechno se povedlo a vytvořili jsme si krásnou atmosféru po zápase. na oslavě byli skoro všichni ze Šternberka a dorazili i další kluci, kteří se mnou za ty roky v klubu hráli. Byl to masakr,“ zakončil sobotní hrdina.