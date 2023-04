„Koukali jsme po sobě a nevěděli jsme, kdo do brány půjde. Když jsem se otočil na střídačku, tak na mě volali, jestli to zvládnu a já jsem na to kývnul,“ popisoval ofenzivní hráč Michal Peč, který nakonec rukavice nasadil.

„Kluky ještě pořádně neznám, takže rozhodování bylo zajímavé,“ potvrdil kouč Ladislav Gallo.

Důvod, proč padla důvěra právě na sedmadvacetiletého bývalého hráče Červenky, byl jasný. „Již mám nějaké zkušenosti. Chytal jsem kdysi v žácích na Července a když byla nouze, tak jsem šel do brány i v mužích na jeden nebo dva zápasy. Přesto jsem byl dost nervózní, protože na rozdíl hry v poli si nemůžete dovolit udělat chybu. Ta by nás stála body,“ přiznal Peč.

Ohlasy z KP: Lutín už není poslední, Dolany oslabené Litovli gól nedaly

Dolany tedy hrály přesilovku a v bráně soupeře stál hráč. Do konce zbývalo 75 minut - ideální situace pro vítězství. Jenže Michal Peč se ukázal jako skvělá volba a skvělý brankář.

Zlikvidoval dvě velké příležitosti Dolan, při té druhé na něj soupeř běžel úplně osamocen. „Neřekl bych, že to byly fantastické zákroky. První jsem tak tak vyškrábl na břevno a druhý byl velká náhoda, protože jsem úplně zamrznul, mohl mi to poslat, kam chtěl. Naštěstí to trefil do mě,“ usmál se Peč.

„Je naprostá škoda, že jsme nevyužili toho, že chytal hráč a hráli jsme přesilovku. Udělali jsme z něj hrdinu,“ uznal trenér Dolan Vojtěch Pospíšil.

Ve zbytku zápasu ale příliš práce neměl. Dolany se dostaly pouze ke střelám z dálky a většina z nich bránu Litovle minula. „Kluci mi hodně pomáhali a uklidnili mě, odbojovali to do poslední minuty,“ chválil své spoluhráče Peč.

I díky nim si tak připsal svoji premiérovou nulu v krajském přeboru. „Cením si jí a určitě mě bude stát také něco do kasy, jen ještě nevím kolik,“ prozradil litovelský hrdina.

Tři penalty a devět gólů. Šternberk zvládl přestřelku se Všechovicemi

Nyní tak Litovel bude řešit, koho do brány v příštím kole. Jasná jednička Marek Kamisch dostane disciplinární trest, je tak otázka, jestli vsadí opět na Michala Peče nebo sežene náhradu. „Kdyby byla nouze, tak bych tam vlezl znovu, ale jinak ne. V poli mě to baví víc,“ přiznal Michal Peč.

„Řešíme nějakého bývalého gólmana, kterého neznám. Měl by se objevit na tréninku a je tam příslib, že když se něco stane, tak by nám pomohl. Uvidíme, jestli tam nebude muset Michal znovu, ale radši ho použiju vepředu,“ objasnil situace Gallo.

O místo se tak Marek Kamisch prozatím ani po skvělém výkonu Michala Peče bát nemusí. „I když byl výborný, tak Markovi cestu zpět nezkomplikoval,“ usmál se na závěr Gallo.