Domácí si šli za svými prvními body od návratu do „kraje“ velice tvrdě. Už ve 3. minutě byl ve vápně faulován domácí kapitán Omelka a byla z toho penalta. K té se následně sám faulovaný neohroženě postavil a ranou do Vykydalova protipohybu otevřel skóre. Gól potom předznamenal i obraz velké části prvního poločasu, ve kterém měli domácí dlouhou dobu herně navrch.

„My máme bohužel problémy se začátky poločasů. Vždycky v nich velice lacině inkasujeme,“ okomentoval nepovedený start do utkání dolanský kouč Zbyněk Odstrčil.

Potom ale přišlo brodecké zaváhání v obraně, kterého ve 42. minutě využil Tomáš Macháček a vyrovnal. První půle tak skončila nerozhodně.

I druhý poločas začal rychlým gólem v dolanské síti. Po chybě jednoho z hostujících obránců se v 49. minutě k míči dostal Alfréd Složil a chladnokrevné zakončil.

„Bohužel se stala hloupá chyba našeho stopera, který chtěl míč sklepávat hrudníkem do vlastní šestnáctky. To se moc často nevidí,“ pokračoval Odstrčil.

UKÁZKOVÁ RÁNA ZATLOUKALA

A to nebylo vše. V 62. minutě se do míče ukázkově opřel domácí Ondřej Zatloukal a trefou přesně k tyči náskok svého týmu zdvojnásobil.

„Této brance bohužel předcházela naše další chyba. Na druhou stranu bych ale chtěl kluky velice pochválit za to, s jakou bojovností přistoupili ke zbytku zápasu a že ten výsledek nakonec dokázali vyrovnat,“ řekl Odstrčil a také odmítl spekulace o tom, že by ze strany jeho svěřenců došlo k jakémukoli podcenění.

„Měli jsme dnes ale jiný problém. Všechny situace jsme chtěli řešit až příliš fotbalově, viz druhá inkasovaná branka, při které jsme si chtěli míč přihrávat až do vlastní šestnáctky. Myslím si, že tímto přístupem jsme si o ty inkasované góly vyloženě koledovali“.

Domácí si své pohodové vedení 3:1 drželi a vypadalo to, že v klidu dokráčí pro své první tři body. To se ale nestalo. Nejdříve v 86. Minutě snížil Kudýn a v 89. minutě z pokutového kopu srovnal Foukal. Všeobecné zklamání bylo vidět i cítit všude kolem.

„Dva body jsou pro nás ztráta. Takto bychom zápasy, ve kterých vedeme, dohrávat neměli. Měli jsme to prostě ukopat a zápas dovést do vítězného konce. Myslím si, že to bylo dáno také špatným psychickým rozpoložením našich hráčů,“ snažil se najít příčiny srovnání domácí lodivod Tomáš Martinek a pokračoval.

„Co se týče penalty, tak ta byla naprosto zbytečná. Jeden z našich nejzkušenějších hráčů musí souboj ve vápně prostě ustát a nejít nohama do skluzu,“ pokračoval.

VZPRUHA PRO NOVÁČKA

Co se týče budoucnosti nováčků z Brodku, mluvil kouč Martínek takto: „Doufám, že tyto body, byť jenom dva, budou pro nás do budoucna alespoň minimální vzpruhou. Teď máme na programu zápas s Rapotínem, který je dost rozjetý a bude to proto velmi těžké. My jsme ale nováčci, a tak pro nás žádný zápas nebude jednoduchý. Musíme se o to jednoduše porvat,“ uzavřel Tomáš Martinek.

V závěrečném penaltovém rozstřelu přeci jen zvítězili domácí 5:4 a nechali si tak ukrást pouze jeden bod.

FK Brodek u Přerova - FC Dolany 3:3 (1:1), na penalty 5:4

Branky: 3. z pen. Omelka, 49. Složil, 62. Zatloukal – 42. Macháček, 86. Kudýn, 89. z pen. Foukal.

Rozhodčí: Sedláček – Brázdil, Votava. ŽK: Zatloukal (Brodek). Diváci: 150.

Brodek u Přerova: Běhalík – Glauder, Omelka, Kocian, Zatloukal, Složil (74. Gluch), Z. Kudlička, Šebesta, Hrabal, Zedek (79. J. Kudlička), Mádr (61. Bundil). Trenér: Tomáš Martínek.

Dolany: Vykydal – Boukhatem, Kudýn, Teofil, Foukal, Stejskal, Pírek (61. Bergmann), Kročil, Macháček, Doubrava, Strýček (71. Křivánek). Trenér: Zbyněk Odstrčil.

DAVID KUBATÍK