Tohle se často nestává. Fotbalový gólman rozhodl vstřelenou brankou o výhře svého týmu. Tentokrát se to podařilo brankáři Bohuňovic, Zbyňku Telíškovi, který proměněnou penaltou v 61. minutě rozhodl o vítězství svého týmu v olomouckém krajském přeboru proti Čechovicím 3:2.

Tatran Litovel - Sokol Bohuňovice, Zbyněk Telíšek | Foto: Jiří Kupka

Bohuňovický brankář Zbyněk Telíšek je penaltovým specialistou. Když tohle uslyšíte, asi byste si řekli, že proti němu úplně pokutový kop zahrávat nechcete. Jenže horší je, když jej zahrává on proti vám. Přesvědčily se o tom hráči Čechovic, proti kterým vstřelil gól z puntíku na 3:2.

„Věřím si na penalty už dlouho. Kopával je Aleš Fryčák, ale pak byl zraněný a já se toho ujal,“ vzpomínal osmadvacetiletý gólman, jak se k exekucím dostal. V sezoně 2018/19, kdy Bohuňovice postupovaly, proměnil dokonce tři a zapsal tak za celou sezonu tři branky, což se nepoštěstí spoustě hráčům, kteří hrají v poli.

„Kluci mi potom věřili, tak jsem to kopával. Teď sice nějakou dobu ne, protože jsme příliš penalt neměli, ale zase jsem se k tomu vrátil i proto, že kluci, kteří si věřili, nějaké penalty nedali,“ popisoval.

Přitom je tam jedno velké úskalí. Pokud by neproměnil, má soupeř velkou šanci na trest. Při rychlém brejku by totiž postupoval na prázdnou bránu. „Když nad tím člověk může přemýšlet, tak to v hlavě má. Ale ve chvíli, kdy jdu na penaltu, tak si to nechci, ani nemůžu připustit. V té chvíli na to vůbec nemyslím,“ říká jasně Telíšek.

„Obavy z tohoto jsme neměli. Věřil si, my jemu také a byl určený na penaltu jako první,“ potvrdil asistent kouče Bohuňovic Zbyněk Krejčí.

A tak Bohuňovice přerušily sérii osmi porážek v řadě. „V těch předešlých zápasech jsme měli smůlu při zakončení, vytvořili jsme si šance, ale nedali je. Několikrát jsme prohráli o gól. Teď nám změna trenéra přinesla impuls. Nutně jsme potřebovali vyhrát, takže spokojenost. Stejně tak s týmovým výkonem, protože jsme k tomu přistoupili zodpovědně, hráli s nasazením, organizovaně a svědomitě,“ hodnotil Telíšek.

Pro něj osobně to navíc byla první výhra v sezoně, protože zpočátku nechytal. „Už na konci minulého ročníku mě trápilo zranění ramene, takže jsem to potřeboval přes léto doléčit a nemohl jsem naskočit. Mohl jsem až od nějakého čtvrtého kola. S kolegou Ondrou Sedlákem jsme vyrovnaní, takže ani nemáme určené, kdo je jednička, on se navíc také zranil, takže jsme se takhle prostřídali,“ přiblížil.

A chutná výhra o to víc, když si ji sám vystřelil? „Asi jo, ale ještě jsem nad tím takhle neuvažoval,“ usmál se.

Sám navíc musel vytáhnout několik zákroků proti šancím Čechovic. „Podržel nás. Za stavu 3:2 chytil nájezd z boku,“ vypíchl kouč Krejčí. „Jsem tam od toho abych chytil něco navíc. Nevím, jestli se dá mluvit o nějakém těžkém zákroku, byť měl soupeř více šancí než my. Celkově jsem ale dostal dva góly a brankář chce vždy udržet nulu. Ale tentokrát to stačilo,“ hodnotil Telíšek.

Zápas měl navíc ještě jednu zajímavou zápletku. A to, když se zranil pomezní rozhodčí a jeho místo musel zaujmout jeden z diváků. „Nikdy jsem tohle neviděl. Možná v televizi, ale osobně to byla premiéra. Vůbec jsem to ale pak nevnímal, že by to měla být výhoda nebo nevýhoda. Soustředil jsem se sám na sebe, potřebuji vnímat hru, abych mohl podat výkon a nesoustředit se na nic okolo,“ popsal kuriózní situaci.

Penalty tedy Telíškovi jdou, ale jinak gól ze hry jako brankář ještě nedal. „Měl jsem nějaké šance v posledních minutách, ale ještě to nepřišlo,“ smál se. Předpoklady by na to ale měl, protože chytat začal až v dorostu. „Do té doby jsem hrál všechny možné posty. I v předchozích sezonách, když nás bylo málo, tak jsem chodil hrávat. Občas si skočím zahrát za béčko. Nejraději naskakuji uprostřed hřiště,“ sdělil.

A pokud budou mít Bohuňovice další penaltu? Exekutor je asi jasný. „Dokud to padá, je potřeba si věřit,“ uzavřel Zbyněk Telíšek s úsměvem.

