„Tomáš Vařecha to neskutečně posílil. Pak se to zamkne a chytá se úplně jinak, než když je to průchoďák,“ usmál se Šarman.

Jeho tým nasbíral v 15 zápasech 27 bodů stejně jako druhé Čechovice, třetí Medlov a pátý Kostelec. Na vedoucí Jeseník Brodku schází jediný bod.

„Určitě jsme to nečekali. Brali jsme to tak, že jsme mladá parta, která se rozehraje. A uvidíme, co bude. Chtěli jsme hrát dobrý fotbal. Že se k tomu dostavily i výsledky, je plus, za které jsme rádi,“ má jasno odchovanec 1. SK Prostějov.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Chtěl chytat stabilně

Ten si kromě Kralic či Hněvotína odchytal své také v divizi na Nových Sadech a v HFK Olomouc.

„V Holici jsem si ale řekl, že chci někde stabilně chytat krajský přebor. Zatím se to jeví jako dobrý tah, protože se mi teď sezona povedla,“ věří David Šarman.

Dle slov trenéra Davida Chudy je také skvělým borcem do party a v kabině nezkazí žádnou legraci. A to přesto, že rivalita mezi Prostějovem, odkud Šarman pochází, a Přerovem umí být (zvlášť, když jste hokejový fanda) obrovská.

„Kluci to v šatně až tak moc netahají, nehrotí. Samozřejmě tam ale byly nějaké poznámky,“ pousmál se Šarman.

Měl ovšem Brodek, který se řadí mezi překvapení podzimu, někde vůbec slabinu? V bráně to určitě nebylo.

„Bylo celkem hodně zranění, tam jedině nás tlačila bota. Pokud budeme zdraví, máme na krajský přebor velkou kvalitu,“ myslí si David Šarman.

Na jaře tak chce s týmem pokračovat ve výborných výkonech. „Je důležité, abychom udrželi kluky, kteří tady jsou a možná přišel někdo navíc. Pokud nikdo neodejde, můžeme se dívat na vrch tabulky a máme o co zabojovat,“ uvědomuje si.

A protože Brodek bez ohledu na výsledek víkendové předehrávky prvního jarního kola v Zábřehu skončí do pátého místa, dojde na dodržení sázky. Trenér Chuda společně s týmem absolvuje vlastní zimní přípravu!

Vrátí se i na hřiště coby bývalý divizní útočník? „To je pravda! Určitě bychom ho rádi viděli i na hřišti, i když on sám moc nechce. Asi protože nemá natrénováno. Ale když bude mít po zimní přípravě, proč ne? Nový střelec,“ zasmál se závěrem David Šarman.

Brodek se s fanoušky loučil vítězně! Kouč s hráči absolvuje přípravu