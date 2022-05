Říká se, že papírově slabšího soupeře je potřeba srazit rychlým gólem. A to se Bohuňovicím, a hlavně Janu Šmirjákovi povedlo dokonale. Čtyřiadvacetiletý forvard se prosadil už v osmé minutě střelou nártem z rohu šestnáctky do šibenice. Další zářez přidal v osmnácté minutě hlavou a hattrick završil po zasekávačce už ve 25. minutě. V tu dobu vedly Bohuňovice 4:0.

„Byly to super pocity, konečně se to protrhlo a padly mi tam tři góly. Je to můj první hattrick v kraji. Naposledy jsem ho dal v Hlubočkách v I. A třídě pár let zpátky,“ vzpomínal Jan Šmirják.

„Hlavně první gól nás uklidnil, což bylo důležité. Povedl se nám úvodní poločas a potom už jsme měli celý zápas ve svých rukou,“ pokračoval nedělní hrdina.

Nakonec duel skončil 6:1 a autor dvanácti branek v této sezoně mohl přidat další trefy. „Šance tam byly, pár jsem jich neproměnil. Za druhý poločas nejsem spokojený, ale kdyby mi někdo řekl, že dám tři góly, tak bych byl rád, takže spokojenost,“ prozradil útočník.

Bohuňovice úvodní čtyři duely prohrály a Šmirják se ani jednou netrefil. Jenže v Ústí změnily systém hry a vše se obrátilo k lepšímu. Z následných čtyř zápasů totiž hned tři vyhrály a Šmirják v nich dal pět branek.

„Už od přípravy nějak lepíme sestavu a doteď to není ideální. Ale změnili jsme taktiku a začalo se nám dařit. Mně nový systém vyhovuje stoprocentně víc, mám k sobě totiž v útoku jednoho hráče a nejsem tam tolik utopený,“ objasnil Šmirják.

Už o víkendu proti Brodku u Přerova může přidat další branky před vlastními diváky, kterých v Bohuňovicích chodí opravdu hodně.

„Je fajn vidět ve statistikách, že na nás chodí více lidí než na mnohem větší města. A není to náhodný výstřelek jen, když hrajeme s někým atraktivním, ale i na poslední mužstvo přišlo hodně lidí. Nepochybně nás ženou kupředu a také na venkovní zápasy jezdí v hojném počtu. Třeba v Dolanech jsem neviděl jediného jejich fanouška a byla tam pro nás v podstatě domácí kulisa,“ uzavřel Jan Šmirják.

