A hned první víkend se místo drilu mohou těšit na zábavu. „Budeme mít soustředění v takových polohorách. Bude to hlavně o tom, abychom stmelili partu, nějaká taktická příprava proložená fotbálkem. Chceme se nastartovat,“ sdělil předseda klubu Jiří Jaroš. Po ní už celek začne trénovat třikrát týdně.

Do týmu by pak rád zařadil dvě nové tváře. „Objevili jsme dva mladé talentované hráče, kteří by měli zájem se k nám připojit. Teď to je rozjednané a musíme to dotáhnout,“ objasnil s tím, že konkrétní nebyl.

Velký přehled: Kdy začíná příprava týmů z KP a jaký mají program přáteláků?

„Žádné zvučné posily ale v hledáčku nemáme,“ dodal.

Naopak odchody nehlásí Bohuňovice žádné. Dlouhodobě by měl ale chybět zraněný Radim Kopecký. „Má něco s kolenem, naopak vrátit by se po zranění měl Jakub Král. Jinak nikdo odejít ani končit nechce,“ sdělil Jaroš.

Bohuňovice neměly ideální vstup do podzimní části sezony. V úvodních devíti kolech uhráli pod Leošem Kalvodou pouhých pět bodů. Po změně trenéra ale přece jen nějaké body uhráli. „Do té doby to bylo takové mdlé, ponuré. Nemělo to šťávu a náboj. Potom tam trenéři možná přinesli trošku lidskosti a hráči to odmakali,“ popisoval předseda.

Ve zbylých sedmi kolech urvali Bohuňovičtí bodů jedenáct a poskočili na třináctou příčku. „Konec nebyl úplně zlý. Je potřeba to hrát i srdíčkem. V závěru byly ty zápasy celkem koukatelné. Kluci si totiž konečně udělali partu,“ pokračoval Jaroš.

Fotbalová Litovel je bez trenéra! Proč skončil? Výsledky za tím nejsou

Náskok na poslední Lutín je ale jen sedmibodový, předposlední Rapotín ztrácí na Bohuňovice o bod méně. „Musíme v přípravě máknout a nahrát nějaké body. Kdyby se nám začátek nepovedl, tak bude těžké to dohánět a sbírat body v závěru, protože to už bude rvačka o každý bod,“ je si vědom Jaroš.

Trénovat budou Bohuňovice doma. „Máme novou umělku, tak by byla blbost jezdit někam jinam,“ uzavřel předseda.

Na programu má tým také tři přípravné duely. První ale až v březnu s Chomoutovem, následuje střetnutí s Velkou Bystřicí a generálka proti Hlubočkám.

Vše pro záchranu: Rapotín spolupracuje se zkušeným koučem a má dvě velké posily

Přípravné duely:

5. března, 14.00 Bohuňovice - Chomoutov (Řepčín)

12. března, 14.00 Velká Bystřice - Bohuňovice (Řepčín)

19. března Hlubočky - Bohuňovice