„Hodnocení je určitě negativní. Spadli jsme a je to velké zklamání. Hlavně co se týče přístupu k tréninkům. Je těžké po sobě potom na hřišti pořvávat, že ten měl být tam, ten tam. Ale když přijde na trénink pět lidí, z toho jsou tři gólmani, tak taktiku nenatrénujete. Čerpá se tady z trenérů, kteří zde byli předtím. Já jsem neměl možnost nastavit nějaký systém, protože s pěti hráči na tréninku to nejde. Byl jsem rád, že jsem měl hráče na zápas, které jsem si musel ještě sám obvolávat a pomalu je prosit. To mě nebaví,“ hodnotil smutně trenér Bohuňovic Radim Kopecký.

„Děs a hrůza. Měli jsme pět zraněných hráčů a nebyli jsme schopni je nahradit. Je to zklamání pro ty chlapce, kteří si to vykopali. Kvalita nebyla, navíc padali čtyři týmy, takže bylo těžké se tomu vyhnout,“ přidal se s hodnocením předseda oddílu Jiří Jaroš.

Trenér Kopecký sám i přes to, že nechtěl, musel nastupovat také v poli. Ač není zdravotně úplně fit a má utržený přední zkřížený vaz. „Nechtěl jsem, ale musel jsem,“ potvrdil.

Nový kouč z vlastních zdrojů

I proto po půl roce na lavičce Bohuňovic jeho krátká trenérská etapa končí. Stejně tak i ta dlouhá hráčská.

„Vedení jsem už v průběhu oznámil, že 16. června posledním zápasem končím jako trenér i hráč. Vzhledem k tomu, jak k tomu hráči přistupují, tak mě to absolutně nenaplňuje. Nechci se dotknout všech, protože ne všichni to tak mají, ale abych lítal kolem tréninků, zápasů, sháněl hráče, musel sám hrát, to mě nebaví. Vždycky jsem pro fotbal dělal maximum. Bylo mi nedávno 39 let, hrál jsem od pěti, takže 34 let jsem tomu dával maximum a pro mě tato kapitola s největší pravděpodobností končí,“ sdělil.

On sám i přes nepovedený půl rok svého kroku ujmout se týmu nelituje. „Byla to dobrá zkušenost. V Bohuňovicích je relativně dobrá parta, kluky mám rád. Přistěhoval jsem se sem, líbí se mi tady. Vždycky, když budou mít doma zápas, sednu na kolo, pojedu to objet, dám si tam s nimi pivo, podívám se na ně. Ale abych ještě snášel tyhle nervy, už se mi nechce. Můžu se věnovat rodině a svým koníčkům a kapitolu fotbalu bych uzavřel. Ale nezanevřel jsem na něj,“ dodal bývalý hráč Sigmy Olomouc Radim Kopecký.

Čechovice - Bohuňovice | Video: Radomír Novák

„Otázku trenéra ještě řešíme, máme tam nějaké varianty,“ sdělil Jaroš na začátku července. Nyní už má jasno. Tým povede dlouholetý hráč Bohuňovic Aleš Fryčák, který uplynulý ročník vynechal kvůli zranění. „Má tady k tomu vztah. Pokud to s hráči bude vypadat tak jako teď, tak je i připravený naskočit,“ sdělil předseda.

Řešila se také otázka, jak to bude s bohuňovickým fotbalem. Sokol má ještě také béčko, které hrálo v uplynulé sezoně okresní přebor, jenže i to sestoupilo. Proslýchalo se, že by v příštím ročníku mohly mít Bohuňovice jen jeden tým.

„Nechtěl bych předbíhat. Vím, že si teď budou vybírat hráče, kteří opravdu budou chtít chodit na tréninky, budou chtít hrát a podle toho se také přihlásí soutěž, aby byla adekvátní hráčům, kteří tam budou. Fotbal tam ale neskončí,“ říkal Kopecký ještě pár kol před koncem soutěží.

Nakonec v Bohuňovicích zanechali oba týmy. Áčko v I. A třídě, béčko v okresní III. třídě.

„Vedoucí mužstev přišli, že hráče mají. Navíc nám budou vycházet dorostenci, kteří nebudou mít hned na áčko a potřebujeme je někde rozehrát,“ objasnil Jaroš.

Bez posil

Nicméně klub nemá v plánu útok na okamžitý postup zpět do krajského přeboru. „Dostávali jsme také příděly, bylo těžké se udržet a nechtěli jsme to dělat na sílu. K postupu se určitě nebudeme upínat. I. A třída je soutěž, která bude pro lidi lepší. Jsou tam Chválkovice, Bělkovice, Slavonín, Hlubočky, všechno obce, které jsou sjízdné na kole, máme v nich kamarády a věřím, že bude chodit na zápasy 300 až 500 lidí. Vrch I. A třídy je šikovný, věřím ale, že bychom mohli hrát nahoře,“ doufá Jaroš.

Proto se nechystá ani žádné velké posilování. „Marně přemýšlím, kde bych hráče hledal. Kluci si musí udělat svoji partu, aby je to bavilo. My hráčům neplatíme, tak to tady vždycky bylo a chceme to udržet,“ řekl jasně Jaroš s tím, že brankář Zbyněk Telíšek by měl nadále zůstat v Břidličné a ani jeho návrat se nechystá.