Změna nastala kromě hráčského kádru také na trenérském postu. Duo Ivo Riedl, Zbyněk Krejčí však nekončí. Přesunuje se pouze do role asistentů. Na post hlavního kouče Bohuňovice angažovaly Lubomíra Orleta z Bělkovic-Lašťany.

„Když duo našich trenérů nastupovalo, bylo to, protože končil trenér Kalvoda a někdo to musel převzít. Oni rádi pomohli. Teď nekončí, že bychom byli nespokojeni. Cílem byla záchrana, která se povedla, ale úplně se nám nedařilo doma. Teď budou také vypomáhat, protože nový trenér tým téměř nezná,“ komentoval změnu předseda klubu Jiří Jaroš.

A znát jej moc nemůže, protože Bohuňovice začaly s přípravou teprve ve středu 19. července jediný přípravný zápas odehrály v neděli a soupeřem jím byl právě bývalý tým nového kouče Bělkovice-Lašťany.

„Příprava nebyla žádná drtivá. Kluci byli na dovolených, takže jsme ani nesháněli soupeře, protože bychom nehráli v plné sestavě a je k ničemu to doplňovat hráči z béčka,“ říká Jaroš.

V Bohuňovicích pak končí Jiří Fencl, který se vrací z hostování do Šternberka. V Rapotíně pak pravděpodobně zůstane Jan Šmirják. „Chtěl tam být, ještě to není hotové, ale předběžně jsme domluvení,“ říká předseda. Na jaře měly kluby dohodu, že proti Bohuňovicím v záchranářském souboji nenastoupí, přesto nastoupil. Nyní však žádná taková podmínka z tábora Bohuňovic nepřijde. „Tehdy to bylo, že jsme hráli oba o záchranu. Teď začíná soutěž, tak ať si proti nám klidně hraje,“ sdělil Jaroš.

Naopak tým hlásí tři posily. Z Červenky přichází útočník Marek Pavelka, z Jeseníku Filip Kmínek a z dorostu HFK Olomouc se vrací David Žajgla. „Vyšel dorost a je to náš hráč, Filip se přestěhoval do Olomouce za školou nebo prací a bude u nás. Marek Pavelka je vysoký urostlý kluk,“ přiblížil novice v kádru Jaroš.

Otazník pak visí nad pokračováním Mojmíra Fryčáka. „Není to dohodnuté na tuty, ale věřím, že se zapojí. Nebude třeba trénovat třikrát týdně, ale je to hráč, kterému stačí páteční trénink a zápas,“ doufá předseda.

Prozatím to nevypadá s návratem Radima Kopeckého. „Je to srdcař, fotbal má rád a pomáhá nám dělat kabinu. Kluci na něj slyší. Ale po zranění jej pořád bolí koleno, tak uvidíme, jestli ještě začne,“ objasnil.

Jinak to vypadá, že je kádr uzavřený. „Nevypadá to, že bychom ještě někoho sehnali. Ale myslím, že jsme posílili,“ pokračuje.

Ambice klubu tak jsou jasné, vyhnout se bojům o záchranu. „Chceme hrát klidný střed tabulky. Ještě to pořád není na to, abychom hráli na čele a vyhlašovali útok na poháry,“ usmívá se Jaroš.

Rád by potom zlepšil výsledky v domácích zápasech, kde mají Bohuňovice velkou podporu a průměrnou návštěvnost, ale v uplynulé sezoně dopřáli fanouškům pouze čtyři vítězství na vlastním hřišti a byli třetí nejhorší v soutěži.

„Návštěvnost je tím, že tady hrají hlavně místní kluci. Chci, aby to bavilo hráče i diváky,“ uzavřel Jiří Jaroš.