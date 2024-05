Vzájemný souboj Bohuňovic s Želatovicemi se měl odehrát až na začátku června. Jenže kluby duel z 29. kola olomouckého krajského přeboru předehrály na 1. máje. A Želatovice na půdě soupeře zvítězily 4:1.

Sokol Bohuňovice | Foto: Radomír Novák

Čtvrtou porážku v řadě připsaly na své konto fotbalisté Bohuňovic. To Želatovice po remíze a dvou porážkách v řadě nepříjemnou sérii zlomily. Už první desetiminutovka nabídla dvě branky. Hosty poslal do vedení Rychlík, za domácí srovnal Poláček. Ještě do poločasu ale Želatovice odskočily na rozdíl dvou branek. Trefili se Rybka a Zezulka. Po změně stran čtvrt hodiny před koncem stanovil koneční skóre Matušík.

KP: Medlov odvracel překvapení u posledního, Litovel přišla o bod

Radim Kopecký (trenér Bohuňovic): „Těžko se mi o tom mluví. Byl to náš nejhorší zápas za půl sezonu, kterou tam jsem. Odvíjí se to od toho, jak trénujeme, jak k tomu kluci celkově přistoupili i v samotném zápase. Bylo tam spousta chyb, některé kluky to nebavilo a nemohlo to bavit ani diváky. Jsem ze zápasu znechucený. Takhle se hrát krajský přebor nedá a s těmi tréninky, jaké máme, se nemůžeme s takovými mančafty vůbec srovnávat. Nehodnotil bych úplně zápas, ale spíš obecně, proč k tomu došlo. Už mi dochází trpělivost.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Chtěli jsme dnes zlomit tu špatnou sérii zápasů, co máme za sebou a povedlo se. Hra od začátku zápasu měla parametry toho, jak se chceme prezentovat. Hra v tempu, kvalita na míči, prolínání postů a hlavně pozitivní nastavení týmu. A to poslední bych chtěl vyzdvihnout a poděkovat klukům, jak důsledně a jako jeden tým šli za vítězstvím. Velmi dobře nám fungovala mladičká středová trojice, což mě moc potěšilo. Nicméně, je to vše jen jeden zápas a my se musíme stejně kvalitně nachystat na utkání příští a odrazit se od dnešního výkonu a ještě přidat.“

Sokol Bohuňovice - FC Želatovice 1:4 (1:3)

Branky: 8. Poláček - 5. Rychlík, 19. Rybka, 44. Zezulka, 74. Matušík.

Rozhodčí: Šteier - Pekárek, Konečný. ŽK: Pavelka. Diváci: 220.

Bohuňovice: Šimek - Kožuch, Čapek, Tománek, Fryčák, Pavlica (46. Ambrozek), Žajgla, Král, Pavelka, Poláček, Rozman (70. Kopecký). Trenér: Radim Kopecký.

Želatovice: Čech - Bubeník, Calábek, Zezulka, Rybka (67. Matušík), Mohapl (74. Koplík), Goldemund (78. Krejčíř), Dlouhý, Král (78. Ťapťuch), Rychlík, Chudoba. Trenér: Jiří Jemelka.