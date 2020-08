Zápas se odehrál před slušnou kulisou a nabídl přítomným divákům poměrně zajímavý sportovní zážitek. Bohužel ale nakonec většina osazenstva odcházela sklesle. Hosté byli herně lepší a díky brankám Indry, Šinogla a Žáka zvítězili.

Už od úvodních vteřin zápasu nešlo oběma týmům upřít aktivitu. Jakékoli útočné pokusy ovšem pravidelně troskotaly na jedné či druhé obraně.

Pak si při rozehrávce neporozuměl brankář Telíšek s obráncem Malaskou. Této chyby využil hostující Tomáš Indra a bezchybně namířil míč do domácí sítě. Od tohoto okamžiku tlak hostů narostl a Telíšek se musel pořádně ohánět, aby se náskok hostů rychle nezdvojnásobil.

„V prvním poločase jsme byli velice dominantní. Měli jsme v něm takových pět až šest tutovek. Domácí gólman ale zachytal výborně a hlavně díky němu bylo stále o co hrát i v poločase druhém,“ řekl asistent trenéra Velkých Losin Jiří Mika.

Když už to vypadalo, že první poločas skončí mírným náskokem hostů, chopil se ve čtyřicáté páté minutě rozehrávky volného přímého kopu domácí Aleš Fryčák. Ten zakroutil míč nepříjemně do malého vápna, kde se ve skrumáži nejlépe zorientoval Radim Kopecký a ranou zblízka rozradostnil zaplněné tribuny bohuňovického stadionu.

„Bohužel přišel po naší chybě ke konci poločasu nešťastný centr do šestnáctky, po kterém jsme inkasovali gól do šatny. Ke konci poločasu je to bohužel častý jev. Konec se blíží a koncentrace upadá,“ konstatoval Mika.

Po změně stran už se výrazně ochladilo, což mělo pozitivní dopad na tempo hry. Díky poměrně kvalitní práci obou obran ale přímých ohrožení obou branek ubylo.

A když už to vypadalo, že zápas míří k remíze, rozjeli hosté akci, na jejímž konci stál Matěj Šinogl. V rozhodující chvíli zachoval chladnou hlavu a poslal svůj celek do vedení. V osmdesáté sedmé minutě pak stvrdil tři body pro Velké Losiny svým gólem Ondřej Žák.

„V poločase jsme se dokázali pozitivně namotivovat, vstoupili jsme do toho tak jako na začátku a nakonec jsme vývoj zápasu dokázali přetáhnout na svou stranu,“ pochvaloval si Mika.

„Dnešní prohra byla naprosto zasloužená. Po prvním poločase jsme mohli prohrávat klidně i 0:4. A i když se nám podařilo v závěru první půle srovnat na 1:1 a ta druhá byla z naší strany už herně lepší, projevila se nakonec efektivita a hlavně větší zkušenost našeho soupeře. My oproti tomu máme v kádru mnoho mladých hráčů ještě dorosteneckého věku, což se dnes bohužel jednoznačně projevilo,“ zhodnotil prohrané utkání trenér Lukášek, který pouhý týden před startem soutěže nahradil na lavičce odvolaného Radka Druláka.

TJ Sokol Bohuňovice – TJ Sokol Velké Losiny 1:3 (1:1)

Branky: 44. Kopecký – 18. Indra, 81. Šinogl, 89. Žák. Rozhodčí: Habermann – Brázdil, Šrejma. ŽK: Šmirják – Kocourek, Žák, Bureš. Diváci: 222.

Bohuňovice: Telíšek – Král, Kopecký, Kouřil, Malaska, Kovář (46. Opletal), Machala (82. Šiška), Nesvadba, Král, A. Fryčák, Šmirják. Trenér: Jaromír Lukášek.

Velké Losiny: Hatala – Verner (46. Navrátil), Zatloukal, Navrátil, Kocourek, Indra (68. Jonák), Žák, Šinogl, Hilbert, Barčík (89. Bližňák), Bureš. Trenér: Roman Maňka.

David Kubatík