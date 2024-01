„Bylo to po vzájemné dohodě, ale museli jsme dát týmu nový impuls, protože to bylo pořád takové fádní,“ říkal předseda Jiří Jaroš.

Ke kormidlu se vrátil tandem z minulé z minulé sezony Ivo Riedl a Zbyněk Krejčí. Tentokrát šlo však pouze o záskok i přesto, že Bohuňovice hned v prvním utkání po jejich vedením sérii zlomily a porazily Čechovice.

Klub však už pracoval na alternativě. Nakonec ji našel ve vlastních řadách. Týmu se už v posledním podzimním kole ujal Radim Kopecký, který ještě nedávno za Bohuňovice nastupoval.

„S týmem pořád žil, fotbal má rád. Oslovili jsme ho, jestli by nám nepomohl a nebránil se tomu. Museli jsme však překlenout dva zápasy, než se úplně rozhodl,“ prozradil Jaroš.

Osmatřicetiletý Radim Kopecký má zkušenosti z české nejvyšší soutěže. V ní odehrál za Sigmu Olomouc tři zápasy. Největší duely si však připsal pod koučem Petrem Uličným v tehdejším Intertoto Cupu. Zahrál si 58. minut na stadionu Borussie Dortmund. V dalším kole pak přidal dva zářezy proti Hamburku. Nastoupil tedy proti borcům jako Rafael vad der Vaart, Khalid Boulahrouz, Jan Koller, Tomáš Rosický či Christoph Metzelder.

„Hrál ligu a má obrovské zkušenosti. Nastupoval pod několika trenéry, takže určitě má klukům co předat,“ je přesvědčený Jaroš.

Sám však svým bývalým spoluhráčům nyní již svěřencům pravděpodobně nepomůže. „S kolenem na tom není dobře, přemlouval jsem ho, ale bojí se i skrz zaměstnání, takže si myslím, že už nebude hrát,“ lituje předseda.

Kopecký tak před sebou má těžký úkol. Bohuňovice jsou totiž předposlední jen o skóre před Litovlí, s níž mají shodně deset bodů. Na dohled jsou ještě čtrnácté Určice, na které chybí Bohuňovicím bod, následuje však další čtyřbodová propast.

„Bodově je to samozřejmě mizérie. Spousta utkání sice nebyla zlých, protože jsme je prohráli o gól a někdy jsme byli i herně lepší, ale klíčové bylo, že jsme prohráli se spodkem tabulky,“ připomněl Jaroš, že tým nezvládl souboje s Litovlí, Určicemi či Postřelmovem. Celkově osm porážek pak bylo o jednu branku.

Další nepříjemnost pak může nastat, že Bohuňovice možná přijdou o brankáře. Podle informací Deníku by se totiž gólman Zbyněk Telíšek měl hlásit na přípravě v divizní Břidličné. „Slíbil jsem mu, že pokud si najde angažmá ve vyšší soutěži, tak si to může vyzkoušet. Je to ztráta, ale máme také Ondřeje Sedláka, se kterým se střídali. Navíc je rozjednaná náhrada,“ prozradil Jaroš. Už tak se musel tým na podzim obejít mnohdy bez osy, kterou tvořili Mojmír, Aleš a Martin Fryčákovi.

„Změny v týmu jsme zatím přímo neřešili. Chtěli bychom rozšířit kádr. Z béčka zkusit posunout třeba čtyři kluky, sáhneme do vlastních řad, případně tam máme nějaké varianty,“ říkal Jaroš po konci podzimní části. Nyní tým řeší možný příchod tří hráčů. „Máme tam mladší kluky z nižších soutěží na zkoušku. Z divize nejsou, z kraje také nikoho nepřetáhnete. Uvidíme během ledna, jestli na to mají,“ nebyl konkrétní předseda s tím, že možné posily mají čas se ukázat.

Klíčové pak bude, aby v bohuňovickém áčku proběhla kvalitní zimní příprava, protože v posledních letech tomu tak nebylo. Ta začala už v pátek 5. ledna.

„Musíme potrénovat a udělat hrubou přípravu. V minulosti to bylo slabé, teď jsem ale mluvil s kluky i trenérem a vypadá to, že chtějí pracovat. Nebudeme to hrotit, abychom trénovali čtyřikrát týdne, ale musíme s tím něco udělat. Mám pocit, že Radima kluci respektují a uznávají. On byl poctivý hráč, dával si navíc a neustále sportoval. Všechno dělal naplno. Věřím, že to z nich také dostane,“ uzavřel Jiří Jaroš. Bohuňovice začaly přípravu již v pátek 7. ledna.