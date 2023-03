/FOTOGALERIE/Hodně překvapivý průběh měl duel úvodního jarního kola krajského přeboru mezi druhými Čechovicemi a dvanáctou Litovlí. Hosté vedli již 2:0, nakonec ale po obratu padli 2:3.

V úvodním jarním kole dokázaly Čechovice (v červeném) otočit duel s Litovlí. 26.3. 2023. Foto: Radovan Novák, se svolením | Foto: Deník/VLP Externista

Kdo se podíval o poločase na výsledek utkání Čechovice - Litovel, musel být hodně překvapený. Tatranu výsledkově nevyšla příprava, na půdě favorita přesto vedl o přestávce 2:0.

Postarali se o to z penalty Martin Jindra, na kterého hned o tři minuty později navázala Baránek. A to se hrálo pouze půl hodiny. Ještě před změnou stran měl velkou šanci přidat třetí gól Smrček, ale samostatný únik v branku neproměnil.

„Věděli jsme, že si to k nám Litovel nepřijede rozdat na férovku, což se potvrdilo. Měli jsme velké držení míče, ale málo šancí. Ze začátku jsme si sice dvě vytvořili, ale hosty podržel výborně chytající Kamisch. Naopak Litovel čekala na naše chyby, které přišly a dvakrát jsme inkasovali. Jednou z penalty, která bez diskuze byla, potom po rohu, kdy nám z role vypadl Šteigl a nechal za sebou volného hráče,“ hodnotil trenér Čechovic Lukáš Koláček.

„Hráli jsme proti mančaftu, který má ambice, takže jsme vycházeli z defenzivnější taktiky. Přesto tam měly Čechovice tři situace, ze kterých nás mohly vytrestat. Oni je neproměnili, my jsme zúročili naše příležitosti góly. Škoda, že Dan Smrček nepřidal hřebíček v podobě třetí branky, pak už by to bylo pro domácí hodně těžké,“ byl si vědom trenér Litovle Ladislav Gallo.

Po změně stran se povedlo Čechovicím rychle snížit. Už po sedmi minutách unikl po kolmici Studeného Šteigl a čtrnáctým gólem v sezoně dal svému týmu naději.

„Druhý poločas jsem týmu naordinoval úplně jinou taktiku i rozestavení. Přeskupili jsme řady a hráli vabank s tím, že to zkusíme otočit. Tenhle rychlý kontaktní gól byl důležitý,“ řekl Koláček.

„Bylo logické, že ve druhém poločase nás soupeř zatlačí. Pomáhal mu i vítr, nicméně ten tlak nebyl takový, jak jsem očekával. Bohužel nám propadl míč mezi stopery a Čechovice snížily,“ litoval Gallo.

Přesto mohla Litovel odskočit opět na rozdíl dvou branek. Petr Dragon ale ve velké příležitosti selhal. „Měl před sebou prázdnou bránu, ale štěstí se otočilo proti nám a dal to těsně vedle,“ popsal Gallo.

A tak Čechovice trestaly. Během pěti minut v 83. a 88. minutě duel otočily zásluhou dvou branek Lukáše Petržely. První dal z penalty po faulu na Halouzku, druhá přišla po rohovém kopu, kdy se k němu dostal odražený míč, který napálil k tyči.

„Chyběl nám tam hráč na odražené, který by střelu zblokoval. Penalta byla oprávněná,“ smutnil Gallo.

„Náš tlak ve druhé půli sílil a vyhráli jsme zaslouženě. Není to sebestředné hodnocení, respektuji sílu soupeře, který přijel s nějakou taktikou, ale utkání bylo na jednu bránu a Litovel hrozila jen z nákopů a brejků. Nic jiného si nevytvořil. My jsme nedokázali soupeře dlouho otevřít, ale po změně stran jsme jeho statickou obranu rozběhali,“ hodnotil Koláček.

„Jsem rád, jak to kluci zvládli. Dokázal bych si představit, že budeme posledních dvacet minut aktivnější, ale dostávali jsme se pod tlak. Soupeř má možnost prostřídat s tím, že nebyl poznat úbytek kvality. Je škoda, že nemáme alespoň bod, klukům by se lépe dýchalo,“ mrzelo Galla.

Litovel se tak propadla na čtrnácté místo a v dalším kole ji čeká další těžká zkouška na vlastním hřišti proti druhému Brodku u Přerova.

„Celkově jsme nevypadali špatně a pokud k tomu budeme takhle přistupovat, tak to bude dobré. Podali jsme velmi dobrý týmový výkon. Čekají nás ale důležitější zápasy než s Čechovicemi,“ říkal s nadějí Gallo.

Zato domácí se díky výhře vyšvihli do čela krajského přeboru a za týden budou hájit první místo v derby na hřišti v Lipové.

Sokol Čechovice - Tatran Litovel 3:2 (0:2)

Branky: 83. z pen. a 88. Petržela, 52. Šteigl - 25. z pen. Jindra, 28. Baránek.

Rozhodčí: Doležal - Šteier, Perutka. ŽK: Peka, Lakomý - Dragon, Smrček, Bednář, Ďurďa. Diváci: 253.

Čechovice: Peka - Zatloukal (46. Hanák), Walter (46. Studený), Zelina, Veselý (46. Šolín), Lakomý, Novák, Halouzka, Petržela, Muzikant (67. Jašíček), Šteigl (80. Kadlec). Trenér: Lukáš Koláček.

Litovel: Kamisch - Bohanos, Jindra, Tomanec, Dragon, Pěček, Miklánek, Smrček, Baránek (56. Laža), Bednář, Ďurďa. Trenér: Ladislav Gallo.