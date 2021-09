„Neřekl bych, že jsem tým úplně zachránil, protože jsme soupeře ve druhém dějství tlačili a mohli jsme dát více branek, ale byl to skvělý pocit dát dvě branky,“ popisoval Roman Odstrčil.

Úvodní branku po více než hodině hry ani nevěděl, jak dal. „Dostal jsem centr, nějak jsem to trefil, a ani nevím, jak míč zapadl do branky. Druhý byl z presinku, kdy jsem získal míč a dostal jej do brány,“ přiblížil hrdina.

Díky němu tak zůstává Šternberk i po pěti kolech krajského přeboru stoprocentní. Přitom málokdo čekal, že právě tento benjamínek bude pravidelně nastupovat v základní jedenáctce. „Myslel jsem si, že bych mohl zvládnout se tam probojovat, ale úplně jsem to nečekal. Byl jsem rád za šanci. Na začátku sezony jsme měli dost zraněných, což mi do sestavy určitě pomohlo,“ věděl záložník.

„Dříve jsem hrával ve středu zálohy, poslední zápasy ale naskakuji na kraji. Sice jsem se tam v úvodním duelu trápil, ale teď už mi to tam celkem jde,“ prozradil.

Teď už se však šternberská marodka vyprazdňuje a Odstrčil bude muset předvádět konstantní výkony. „To by se mělo pořád, ale teď ten tlak a konkurence bude určitě větší,“ je si vědom. „Ale chci se v sestavě udržet, budu se snažit zlepšovat a uvidím, kam to půjde dál,“ pokračoval student druhého ročníku Gymnázia Čajkovského.

Odstrčil má za sebou také štaci v Sigmě Olomouc. „Jenže tam potom bylo spoustu kluků a já jsem se do kádru nevešel, tak jsem se vrátil. SIgma mi ale dala spoustu kvalitního tréninku a otevřela několik možností. I díky tomuto angažmá to teď zvládám ve Šternberku dobře,“ myslí si mladík, který má v tomto ročníku na svém kontě už tři trefy.

„Je pro mě ale velké plus, že v tak mladém věku nastupuji v mužské kategorii,“ dodal šestnáctiletý hráč a přiznal: „V kabině si ze mě občas trošku utahují, ale sranda musí být a ve Šternberku je skvělý kolektiv.“