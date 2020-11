Je to trošku překvapení. Skupině B 1. A třídy Olomouckého kraje kralují fotbalisté Bělotína. Obyvatelé obce u Hranic sice chodí na dobrý fotbal zajišťující přední příčky soutěže už pár let, loni však Sokolu patřilo až sedmé místo po podzimu.

Fotbalisté Bělotína. Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivan Němeček

Do krajského přeboru klub založený v roce 1949 nakoukl v sezoně 2009/2010, hned ale sestoupil zpět o úroveň níže. Že by si podobnou epizodu zkusili v Bělotíně zopakovat? Před sezonou to tak rozhodně nevypadalo. „Nečekali jsme to. Přišli jsme o dva nejlepší hráče,“ přiznává trenér Jan Březík.