V sobotu oslaví 90 let od založení oddílu kopané, v Bělkovicích-Lašťanech ale moc nechybělo a velká sláva by měla pachuť sestupu do I. B třídy. Sportovní klub situaci zvládl, v B skupině I. A skončil na 11. místě, po loňské páté příčce ve skupině A však jde o zklamání. „Áčko je podle mě podstatně lehčí,“ myslí si trenér Lubomír Orlet.

Fotbalistéi SK Bělkovice-Lašťany (v zeleném) v závěreném utkání sezony proti Beňovu | Foto: Deník/Ivan Němeček

Bělkovice-Lašťany mají v tomto ohledu jasno a dokonce zažádaly o převelení zpět do I. A třídy, skupiny A. „Zažádali jsme z určitých důvodů o přeložení do druhé skupiny I. A třídy. Má to spojitost i s tím, že se nám tam více dařilo," prozradil Lubomír Orlet. Ve skupině B letos po celou sezonu dominoval Bělotín, který se od začátku netajil postupovými ambicemi. Velkou kvalitu ukázaly také Chválkovice, HFK Olomouc B, Hlubočky nebo Velká Bystřice. „Ve skupině B je šest, sedm týmů na úrovni, myslím si, krajského přeboru. Pro nás je v aktuální situaci těžké se těmto soupeřům rovnat. Změnu bychom uvítali," přiznal kouč Bělkovic. I. A třída, sk. B: Závěr určil krále střelců i vicemistra. V Beňově 11 gólů! Jeho tým na závěr sezony po pěkné přestřelce padl 5:6 na půdě šestého Beňova. I ten by se tedy dle Orletových počtů řadil mezi „odskočené" celky. „O nic v utkání nešlo, takže to beru sportovně bez emocí. Sezona se nám ale celkově nevydařila, hodnocení není pozitivní," pokrčil Lubomír Orlet rameny. V Bělkovicích-Lašťanech tedy po ročníku nepanuje spokojenost. „Rozhodně ne. V minulé sezoně jsme skončili na pátém místě skupiny A. Ta je podle mě podstatně lehčí. Ale spokojenost tam není. Jsme rádi, že jsme se zachránili, ale musíme řešit, co s tím do budoucna," nastínil Lubomír Orlet. „Máme určité problémy s kádrem, nejsou lidi jako všude. Budeme ale bojovat dál," uzavřel trenér. Ve skupině A I. A třídy letos triumfovaly suverénní Určice. Do krajského přeboru půjde i Postřelmov. Následovaly Paseka, Lesnice, Bludov a Troubelice. To jsou soupeři, kteří Bělkovicím pro příští sezonu dle všeho „voní" více. Ještě se však čeká na los krajských soutěží.

