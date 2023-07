Ambice máme ty nejvyšší, říká kouč Černovíru. Bude pokračovat dosavadní kapitán?

Po loňském podzimu byli v B skupině olomoucké I. B třídy předposlední a téměř bez šance na nějaký lepší výsledek. Po zimě se do toho ale v Černovíru pustili naplno a na vlně úspěchů dosurfovali až na konečné sedmé místo. Nyní by dle kouče Kováříka do nové sezony rádi vstoupili stejně a na jejím konci atakovali příčky nejvyšší.

Olomoucké derby TJ Slovan Černovír - FC Sigma Hodolany (8.5.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Doufám, že náš vzestup bude pokračovat i nadále. Letní přestávka samozřejmě nebyla moc dlouhá a tak věřím, že na tu letní vlnu dokážeme navázat a podzim pojede stejně," říká černovírský kouč Zdeněk Kovářík, který tak připomněl jarní jízdu svých svěřenců, kteří z celkových dvanácti zápasů vyhráli šestkrát, pětkrát se o body podělili se soupeřem a poraženi odešli pouze jednou, a to ještě až v posledním kole na půdě mistrovských Kožušan. Kolik to skončilo? Neřeknu To všechno už je ale dávno pryč a Olomoučané se už nyní pilně připravují na nový ročník, který letos začne o týden později, tedy až o víkendu dvanáctého a třináctého srpna. A Kováříkův výběr v neděli přivítá na svém hřišti celek, se kterým minule skončil, tedy Kožušany. „Přípravu jsme začali minulý týden soustředěním v Mikulově. Nyní se snažíme trénovat dvakrát týdně. Je to ale těžké. Borci mají dovolené, takže to skládáme dohromady s dorostem, abychom měli alespoň nějaký rozumný počet lidí. Holt nejsme profesionálové," popisuje. Nový brankář či odchody. HFK se chystá na novou sezonu i s posilou ze Sparty A došlo už i k jednomu přípravnému zápasu, o kterém se ale trenérovi Černovíru ze zjevných důvodů příliš hovořit nechtělo. „V rámci soustředění jsme hráli s FC Pálava. Soupeř na nás nastoupil hned druhý den po naší seznamovací párty, takže byl zápas z naší strany… no, trošku horší. Poločas jsme prohráli 0:2 a potom se to už jenom sypalo. Raději ani nechci říkat, kolik to skončilo," směje se a pokračuje: „Jediným pozitivem bylo, že jsme protočili celou sestavu včetně dorostenců." Toto střetnutí poznamenáno následky nočního života však nebylo jediné. Nyní jsou totiž na řadě další, do kterých už bude důležité nastoupit s čistou hlavou a nechat na hřišti všechno. „O víkendu budeme hrát ve Chválkovicích Memoriál Miloslava Mikšíka, kde nám nalosovali domácí tým a pak nás čeká boj buď o první nebo třetí místo, a to buď proti Hlubočkům nebo Dolanům. A jelikož začneme až 13. srpna, pojedeme k dalšímu přípraváku do Bohdíkova, který je také dost kvalitní," vyjmenovává šéf černovírské lavičky. Jak to bude s kapitánem? Nesporným pozitivem pro celý černovírský fotbal by měl být i fakt, že se oproti minulé sezoně podoba jeho A-mužstva, až na pár výjimek, téměř nezmění. „Do Drahanovic odešel Radek Lutonský. Dále máme rozjednané nějaké příchody, ale snažíme se držet kádr pospolu," vysvětluje. Medlov zvládl vyhecovaný zápas s posílenou Olešnicí, muselo se měnit dějiště Skončit chtěl po minulé sezoně také dosavadní kapitán Petr Vyroubal. Možná to ale nyní vypadá, že se tak nakonec nestane. „Stále ještě na něj tlačíme, aby si to rozmyslel. Věřím, že nám pomůže alespoň v několika úvodních zápasech, kdy nás i kvůli dovoleným bude málo," říká kouč. Ambice? Nejvyšší! Jak už bylo řečeno, v uplynulém ročníku měli černovírští fotbalisté nejlepší jarní část a jen kvůli špatnému podzimu skončili v konečné tabulce až na sedmé pozici. Nyní ale hodlají zamířit podstatně výš. „Ambice budeme mít rozhodně ty nejvyšší. Manšaft je stabilizován a není důvod mířit nikam jinam. Realitu ale samozřejmě ukáže až podzim. Zatím nechci říkat nic úplně konkrétního, ať se mi to pak nějak nevrátí," uzavřel s úsměvem na rtech Zdeněk Kovářík. Zdroj: Deník/David Kubatík

