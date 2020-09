Krok s domácími dokázaly Haňovice udržet jen do 31. minuty. Poté se Pezzotti rozstřílel a čtyřmi góly zmrazil šance hostů na body. Poločasové vedení Chválkovic 6:0 poté připomínalo spíše exhibici.

„Lítaly mi tam dobré centry, takové kdybych dostával ve vyšších soutěžích, tak to nemuselo být tak špatné, jako to někde bylo. Navíc soupeř byl slabý, na tu soutěž asi nemají,” shrnuje svůj počin útočník s italskými kořeny.

Svůj gólový účet uzavřel pátým zásahem v 52. minutě, přestože chtěl atakovat vysněnou deseti gólovou hranici.

„Samozřejmě v kabině proběhlo nějaké pošťuchování, ale že bych to nějak prožíval, to už ne. Brali jsme to jako srandu. Pak jsme to prostřídali a naskočili tam kluci, co spíše hrají za béčko, tak to bylo trošičku znát”.

Svoje angažmá ve Chválkovicích si zatím nemůže vynachválit.

„Máme dobrou kabinu a baví nás to, což je základ. Když jsem hrál výše, tak jsem musel plnit to, co se chtělo a kdybych to neplnil, tak to bylo špatně. Teď si relativně můžu dělat, co chci, což mi vyhovuje, protože já si vždy dělal, co jsem chtěl,” připomněl svá angažmá ve vyšších soutěžích, kde prošel Hlučínem, Opavou nebo 1. HFK Olomouc

A právě z posledně jmenovaného celku zamířil před sezónou do nynějších Chválkovic.

„V Holici se mě trenér zeptal, jestli zvládnu hrát stopera, tak jsem ho hrál, ale do Chválkovic jsem šel hrát útočníka, což je můj post.” říká jednoznačně.

Staronová pozice v útoku mu v letošní sezóně očividně sedí, neboť s deseti zásahy vede tabulku střelců.

„Kdybych v té soutěži nebyl král střelců, tak by asi bylo něco špatně. Byl bych naštvaný sám na sebe,” říká s úsměvem sobě vlastním.

Šestadvacetiletý hráč, který okusil i druhou ligu, připomněl své střelecké schopnosti, díky kterým v mládežnickém věku zaujal skauty italské Sampdorie Janov a prvoligového Jablonce.

„Když jsem šel do Chválkovic, tak jsem říkal Sašovi (trenér Alexandr Bačík, pozn. red.), že dám za sezónu dvacet gólů. Teď jsem mu po zápase říkal, že mi chybí jen dva zápasy, abych je dal, tak jsme se tomu smáli."

A jaký je jeho nový cíl pro letošní sezónu? „Když jich dám čtyřicet, tak budu spokojený,” uzavírá opět s úsměvem.

Autor: TADEÁŠ SPURNÝ