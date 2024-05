Béčko Sigmy Olomouc pokračuje v jízdě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGOU. V předposledním kole si připsalo už devátou výhru v řadě. Na hřišti Chrudimi otočilo z 0:1 na 3:1, díky čemuž je ve hře o celkový triumf.

FNL: Sigma Olomouc B | Foto: Deník/David Kubatík

Tři body dělí před posledním kole Sigmu Olomouc B a Duklu Praha. A protože před měsícem zvítězili Hanáci na Julisce 3:0 a na podzim prohráli na Andrově stadionu pouze 0:1, mají lepší vzájemný zápas, a tak by v případě rovnosti bodů skončili před Duklou.

Poslední kolo je na programu v sobotu 25. května v 17 hodin. Rezerva Sigmy v něm přivítá dvanáctý Varnsdorf, který se výhrou na Příbramí definitivně zachránil, Dukla hraje rovněž doma s desátým béčkem Sparty.

„Je sen vyhrát, mít trofej a být vítězem něčeho. Je to cenné. Už druhé místo je topové. Jsme rádi, že máme o co hrát. Chceme vyhrát podesáté v řadě, to je další motivace a pokusit se o zázrak, kterým by vítězství ve F:NL bylo,“ prozradil trenér Sigmy B Tomáš Janotka.

V nedělním duelu na půdě Chrudimi Olomouc od jedenácté minuty prohrávala, ale rychle zareagovala a Langer po sedmi minutách střelou z voleje srovnal.

„Je to neuvěřitelná pohádka, vítězství je zasloužené a šli jsme si za ním. Nezlomil nás inkasovaný gól, měli jsme dobrý vstup do utkání a měli jsme tam rohy, po kterých jsme byli nebezpečnější. Chrudim dala gól, když se podruhé dostala na naši polovinu, měli jsme ale vyvíjet větší tlak na centrujícího hráče. Bylo důležité, že jsme brzy srovnali. Navíc skvělým gólem. Konečně šel Štěpán do vyšší pozice a nekryl klukům záda,“ popisoval kouč Tomáš Janotka.

Okamžitě po změně stran využil Muritala zaváhání brankáře Flodera a skóre otočil. Pojistku na tři body dal až minutu před koncem po kombinaci do prázdné branky Fiala.

„Muritala skóroval díky aktivitě a pracovitosti. Neotočil se k brankáře zády a nešel zpět do své pozice. Byl důsledný v napadání, předvídal. Pro domácí to byl velký šok pár sekund po startu druhé půle. Dvacet minut jim trvalo, než se z opaření vzpamatovali. Měli jsme toho využít k dalšímu gólu a klidnějšímu dohrání zápasu. Nezalezli jsme a nechtěli jsme utkání dobránit. To není náš styl. Naše napadání fungovalo. Chuť hráčů byla velký. Pak jsme ještě dali gól po krásné akci Filipa Slavíčka,“ dodal Janotka.

MFK Chrudim - SK Sigma Olomouc B 1:3 (1:1)

Branky: 11. Záviška - 18. Langer, 46. Muritala, 89. Fiala.

Rozhodčí: Adámková - Ratajová, Šafránková. ŽK: Mašek, Skwarczek, Řezníček - Spáčil, Slavíček, Koutný. Diváci: 890.

Chrudim: Floder - Míka, Toml, Čolič - Řezníček - Záviška (85. Bauer), Skwarczek, Langhamer (85. Kosek), Kutík (72. Novotný) - Látal (72. Kesner), Mašek. Trenér: Radek Kronďák.

Sigma B: Koutný - Slavíček, Matys, Cahel, Elbel - Langer, Spáčil (90+3. Fabiánek) - Šíp (72. Dele), Fiala (90+3. Jaja), Singhateh (72. Mikulenka) - Muritala (88. Hadaš). Trenér: Tomáš Janotka.