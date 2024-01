Třetí přípravný zápas a třetí vítězství poměrem 2:0 slaví béčko Sigmy Olomouc. V Řepčíně tentokrát i se dvěma hráči z áčka porazilo Frýdek-Místek.

Příprava: Sigma Olomouc B - Zlín B (19.1.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

Do utkání nastoupili v týmu Tomáše Janotky František Matys a Pavel Zifčák, kteří do té doby absolvovali přípravu s áčkem. Je tedy pravděpodobné, že zrovna tito dva neodletí v pondělí s ligovým kádrem na soustředění do Turecka.

Hanáci měli nad třetiligovým soupeřem převahu, vytvářeli si šance, ale prosadili se až ve 38. minutě, kdy Fabiánek našel svým centrem po rohu Matys a ten skóroval.

Také ve druhé půli mělo více ze hry druholigové béčko Sigmy. I tentokrát ale na gólovou radost čekalo dlouho. V poslední minutě se trefil David Kašpárek, pro kterého to byl již druhý gól v přípravě.

SK Sigma Olomouc B - MFK Frýdek-Místek 2:0 (1:0)

Branky: 38. Matys, 90. Kašpárek.

Sigma B: 1. poločas: Koutný - Matys, Dohnálek, Vepřek - Hadaš, Spáčil, Fabiánek, Cahel - Grečmal, Zifčák, F. Uriča. 2. poločas: Koutný (75. Berka) - Michl, Matys (65. Dohnálek), Vepřek (65. Cahel), Galus - Spáčil (65. Fabiánek), Jalovičor - A. Uriča, Mikulenka, Šíp - Kašpárek. Trenér: Tomáš Janotka.