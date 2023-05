Béčko olomoucké Sigmy má za sebou parádní pondělí. V dohrávce 24. kola porazilo favorita na postup do nejvyšší soutěže z Příbrami vysoko 4:1 a v tabulce se tak vzdálilo nebezpečným sestupovým příčkám. Podle trenéra Augustina Chromého se ale zase o tak velké překvapení nejednalo.

Sigma Olomouc B - Příbram | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Určitě jsem nečekal, že Příbram deklasujeme takovým způsobem, ale cítil jsem, že poslední dobou mužstvo podává stále lepší a lepší výkony. Nyní jsme navíc konečně hráli v takovém trošku stabilnějším složení. Dnes jsme to vystužili Davidem Vaníčkem, který měl za úkol při standardních situacích bránit nejlepšího střelce soupeře Wágnera," říkal na tiskové konferenci po zápase kouč olomouckého béčka Augustin Chromý.

Sigmácká rezerva ve čtyřech z posledních pěti zápasů vždy vedla, oslavit vítězství se jí ale podařilo až v tomto posledním pokusu. Nejdříve totiž ztratila poločasové vedení proti Líšni a padla 1:2, potom neudrželva vedení v Třinci a remizovala 1:1 a to samé se opakovala i s Varnsdorfem. Na půdě pražské Dukly pak dokázala brankami Slaměny a Kramáře dvakrát srovnat, prohrála však 2:3.

„V týdnu jsme mluvili o tom, že i přes dobrý výkon jsme vždycky udělali nějakou smolnou chybu a soupeř nás potrestal. Třeba Líšeň neměla více šancí než dvě a přesto si odvezla všechny body. Proti Varnsdorfu zase mohli Uriča s Kramářem při úniku zvýšit na 2:0, ale nepovedlo se to," vyjmenovával olomoucký lodivod.

Cítím se teď nejlépe od svého příchodu, říká dvoubrankový příbramský kat Kramář

„Nyní se tedy štěstí konečně přiklonilo k nám. Nebylo to ale jen o něm. Klobouk dolů před kluky za jejich bojovnost," dodal.

Zároveň si byl ale také jistý v tom, že ač v zápase mnoho hráčů podalo skvělé výkony, nechce rozhodně vyzdvihovat nikoho z nich před druhým. „Mužstvo šlapalo zejména skvělou kolektivní hrou. Nikdo nepodal podprůměrný výkon a někteří se dokonce dostali nad svůj standard," chválil své svěřence.

Poté ale změnil téma a rozhovořil se i o zraněném obránci Filipu Slavíčkovi, který se na hřiště nedostal od zranění v prvním jarním kole proti Opavě. „Teprve odložil berle a začíná rehabilitaci. Je otázkou, zda se stihne vrátit na hřiště ještě v této sezoně, protože těch zápasů do konce už moc nezbývá. Samozřejmě bych si přál, aby hrál. A on také. Nevidím to ale moc pozitivně," uzavřel Augustin Chromý.