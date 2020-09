„Mrzí mě, hlavně to, že jde o ztracené zápasy, ve kterých jsme nebyli horší. Pořád věřím, že v hráčích, které tady máme je potenciál ke zlepšení. Potřebujeme však najít klid,“ řekl trenér Pavel Šustr.

Cítíte zklamání po další remíze?

Spíš zlost. Ale ani ne tak z výkonu, jako z výsledku. Díval jsem se na video, už jsme měli rozbor. Zápas jsme nezvládli kvůli tomu, že jsme neproměnili šance, které jsme měli. V první půli byl výkon dobrý. Hráli jsme fotbal, oni se jen bránili. Dali jsme jeden gól a měli další tři stoprocentní šance. Soupeř měl standardní situace, ale to je běžné.

Dvakrát před brankářem byl David Píchal.

Bohužel, z mého pohledu to byly opravdu skoro stoprocentní šance. První byla dorážka, brankář skočil a on ho trefil do ruky. Podruhé šel sám po kolmé přihrávce, mířil na zadní tyč, jen to chtělo trošku zvednout. Na druhou stranu řešení podle mě bylo správné, jen technické provedení nebylo dotažené tak, jak mělo být.

Co se tedy stalo po přestávce?

Možná jsme trochu ustoupili z kombinační hry. Zdálo se mi nejdřív, že jsme byli ustrašení, ale podle toho, co jsem pak viděl na videu, to tak nebylo. Hodně nám hru narušilo vyloučení Šmehyla. Museli jsme prostřídat, což by neměl být takový problém, ale taky jsme museli přeskupit řady. Soupeř najednou ucítil daleko větší šanci a nakonec z toho vyplynula i penaltová situace.

Ještě jste si vytvořili nakonec dvě šance, ale trefili jen břevno.

V podstatě už to byla trochu křeč, volili jsme špatná řešení a jenom nakopávali. Bylo dost času, abychom se pokusili soupeře přehrát. Dvě střely do břevna tam byly. Ale zajímala mě víc ta celková hra. Jednoznačně to byl zápas, který jsme měli zvládnout. Ztratili jsme zbytečně body.

Vyloučenému Šmehylovi jste dal hodně za uši?

Bezdůvodně do soupeře strčil. Z mého pohledu zákrok Musiola na našeho hráče nebyl tak brutální, aby vyžadoval takovou reakci. Měli jsme zápas v držení a on takhle oslabil tým. Vysvětloval, že chtěl chránit spoluhráče, což je na jednu stranu správně, ale na druhou stranu musí zvolit jiný způsob.

Červenou kartu dostal na vaší straně ještě Spáčil.

Tam z mého pohledu neměla padnout ani jedna žlutá karta. Vidím to jako jednoznačné pochybení rozhodčího. V obou případech si to asi svým způsobem obhájí, ale díval jsem se na video a vidím to naprosto jinak. Hlavně v případě druhé žluté. Byl to čelně souboj o míč, bez nějakého šlapáku. Náš hráč trefil míč. A soupeř, jak chtěl do míče kopnout, tak trefil Spáčila. Spíš to ještě bylo naopak.

V devíti dohrávalo nakonec i Táborsko.

Tam to bylo podle mě taky špatně a tak druhá žlutá neměla padnout. Rozhodčí to pak kompenzoval a zamotal se do toho. Utkání se mu moc nevyvedlo.

Po čtyřech zápasech máte tři body, to není na žádné velké jásání. Sice moc neprohráváte, ale ani nevyhráváte, což je horší, že?

Jednoznačně. Nejsme spokojení. Hlavně mě mrzí, že jde o ztracené zápasy. S Blanskem to byl první zápas, mohla se promítnout nervozita. Byla tam penalta. Táborsko i předtím Žižkov ale byly hratelné. Nepředvedli jsme hroší výkon než soupeři. Šance jsme si vypracovali. Bylo to o kvalitě v koncovce, která tam z naší strany nebyla.

Přemýšlíte ještě o posílení?

Šest nových hráčů nám nepřijde. Máme tady kádr, který jsme vybrali a věříme, že se hráči budou posouvat. S vedením jsme seděli a díváme se na ty hráče, které tady máme. Já pořád věřím, že v nich je potenciál ke zlepšení. Je potřeba, aby našli svůj klid. Zároveň je jasné že když doma remizujeme s Táborskem, tak to nám klid určitě nepřinese. Já ale nehodlám ustoupit z toho, jak chceme hrát a jak se chceme prezentovat. Čeká nás Jihlava, dohrávka ve Vlašimi, to nejsou soupeři, kteří by byli kvalitou nějak vysoko nad námi. Dá se s nimi hrát.