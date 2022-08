„Opava byla hrozně dlouho lepší, hlavně v prvním poločase nás Kuba Trefil několikrát Kuba podržel, měli jsme kus štěstí, dvakrát jsme míč vykopávali z brankové čáry. Ve druhé polovině už se to vyrovnalo, oni už snad neměli šanci naopak my jsme dali těsně před koncem tyč,“ vracel se k duelu jediný střelec.

Jeho čas přišel v devadesáté minutě, když ve vápně zužitkoval práci spoluhráče Jiřího Spáčila. „Bylo to úžasné asi jako každý takový gól v devadesáté minutě,“ usmíval se Galus.

Přitom napřaženo už měl Vymětalík a vypadalo to, že právě Spáčil, který mu míč sebral a převedl jej po hranici šestnáctky už akci překombinoval. Jenže nakonec přeci jen našel Galuse.

„Vypadalo to, že z toho už nic nebude, ale výborně to potáhl, hráč ho možná trochu vypustil, pak mi to fantasticky prostrčil a já jsem to dal na dlouhou nohu na zadní a bylo to,“ popisoval Galus.

Ten si společně se spoluhráči zvyká na vyšší soutěž. „Hlavně v tvrdosti a rychlosti je druhá liga úplně o něčem jiném. Říká se, že i moravská třetí liga je hodně soubojová, ale oproti té druhé je to pořád nic,“ podal svůj pohled.

Zatím to ale béčku Sigmy Olomouc jde náramně. Ze tří duelu má sedm bodů a ještě neprohrálo. „Kluci se musí naučit při tlaku soupeře udržet míč tělem a hrát tyto věci, které nám dělali problém třeba při přechodu do třetí ligy z dorostu a pokračuje to dál. Čím dřív se to naučí a čím dřív se na tento silový, tvrdý a rychlostní fotbal adaptují, tím dříve se posunout výš tak, aby mohli hrát za chvíli za áčko,“ dodal trenér Augustin Chromý a přiznal, že takový start nečekal: „Když jsem přemýšlel, jaké máme v prvních kolech soupeře – Sparta B nic lehkého, ale byla povinnost, abychom do toho dobře vstoupili, v Jihlavě asi nikdo moc nepočítal, že bychom bodovali, takže zase spokojenost a zvládli jsme to i s Opavou, takže vstup nad očekávání.“

FOTO: Sigma B stále neporažena. Přežila šance a rozhodla v poslední minutě