Jednatřicetiletý slovenský vytáhlý útočník Tomáš Malec je fotbalovým cestovatelem. Během své kariéry vystřídal třináct klubů v osmi různých zemích. Momentálně nastupuje druhým rokem za druholigový Prostějov, v minulosti však strávil část života také v Norsku, kde vyhrál titul s Rosenborgem (2015) a pohár se stejným týmem (2015) i s Lillestrømem (2017). V jednom týmu si pak zahrál s Alexanderem Sørlothem, který je v nominaci Norů pro páteční duel s českou reprezentací a proti Malcovi v útlém věku naskočil také Martin Ødegaard.

Prostějov - Sparta B (2.8.2023) Tomáš Malec | Foto: Deník/David Kubatík

Jak vzpomínáte na angažmá v Norsku?

Mám jen pozitivní pocity, protože tam byli lidé, kteří mi přáli a chtěli, aby se tam mně i týmu dařilo. Vyhovoval mi styl, kterým se v Norsku hrálo, stejně tak počasí, protože mám při fotbale raději chladnější počasí. Obě angažmá byla rozdílná, protože Rosenborg se pohyboval na předních příčkách, naopak Lillestrøm spíše na spodku tabulky. Rosenborg je sice více na severu, ale rozdíl v životě jsem nepociťoval. Každé z těchto angažmá mi něco dalo. Oba týmy měly skvělé zázemí i výborné fanoušky.

S Rosenborgem jste vyhrál titul, s Lillestrømem pohár. Pokaždé jste ale při oslavách chyběl, protože jste byl už v jiném týmu. Jak to vnímáte?

Potěší vás, když něco vyhrajete, ale když nejste přímo při oslavách, tak je to pro vás méně cenné. Norská soutěž se hraje opačným systémem jako jinde. Hraje se jaro-podzim. Já jsem odešel v létě v polovině soutěže, v momentě, kdy jsme dominovali. Tehdy mi v Rosenborgu končila smlouva, měl jsem tam opci na tři roky, ale doteď nevím, co se stalo, že ji neuplatnili. V klubu mě ujišťovali, že zůstanu a tehdy mě to opravdu mrzelo, protože se hrála i skupina Evropské ligy. Při oslavách, někdy v listopadu, jsem hrál už za Sigmu Olomouc. Postupně se klub vydal cestou pouze skandinávských hráčů a už nehraje o poháry nedominuje tolik lize. Stále je to ale velký pojem.

Jak kvalitní byla tamní soutěž?

Určitě kvalitní. Je soubojová, hodně centrovaných míčů a myslí v ní spíše na ofenzivu, takže je otevřenější. Fotbalem tam žije celé město. Líbilo se mi, že na fotbal chodily celé rodiny a nebyly tam bitky mezi fanoušky. Před zápasem byly připravené všelijaké aktivity pro děti a celkově to bylo takové rodinné.

Tomáš Malec

Věk: 31

Post: Útočník

Národnost: Slovenská

Kariéra: Trenčín, Liptovský Mikuláš, Rosenborg, Sigma Olomouc, LASK, Lillestrøm, Dunajská Streda, Žalgiris, RFS, Vis Pesaro, Senica, Tychy, Prostějov.

Úspěchy: Mistr Norska, mistr Slovenska, 2 x Vítěz norského poháru, vítěz litevského poháru, nejlepší střelec slovenské ligy Bilance ve slovenské reprezentaci: 2 zápasy, 0 gólů

Nebyl tedy fotbal ve stínu zimních sportů?

Asi záleží na klubu, kde hrajete. Já jsem to nepociťoval. Samozřejmě spoluhráči sledovali všechny zimní sporty, také házená je populární, ale myslím, že fotbal je mezí nejoblíbenějšími sporty. Teď k tomu určitě přispívají současní hráči, kteří jsou hvězdami.

Budou tedy Haaland s Ødegaardem ideální prověrkou před EUREM?

Haaland je velmi nebezpečný, to ví všichni. Proti Ødegaardovi jsem hrál jeho poslední zápas před odchodem do Realu Madrid a více méně nám přihrál na dva góly (úsměv). Tehdy to ale byl mladý chlapec, teď je lídrem v Arsenalu a umí překvapit geniální přihrávkou. Na hrotu hraje ještě Sørloth, se kterým jsem byl v Rosenborgu. Výškou si jsou podobní s Haalandem, ale jsou rozdílní. Sørloth je nenápadný, ale umí se velmi dobře orientovat v pokutovém území. Teď střílí góly ve španělské lize za Villareal, takže Norsko bude určitě dobrá prověrka.

Jaký pro vás byl život v Norsku?

Velký rozdíl jsem pociťoval v tom, že přes léto tam bylo čtyřiadvacet hodin světlo a měl jsem problémy usnout. V zimních obdobích byla zase skoro pořád tma a těžko jsem si na to zvykal. Odlišná je i mentalita lidí. Norové jsou velmi ochotní, přející, přátelští a rádi pomůžou. Potkával jsem se jenom s takovými. Cítil jsem z nich přijetí. Norsko je pěkná země, kde se mi žilo dobře.

Stihl jste i něco procestovat?

Na venkovní zápasy jsme skoro jen létali. Viděl jsem toho hodně. Jednou jsme jeli autobusem asi osm hodin přes hory, nebo také trajektem přes fjordy.

Česká reprezentace hraje v Oslu, to jste navštívil?

Lillestrøm je kousek od hlavního města, takže jsem tam byl. Je pěkné, ale na mě až příliš rušné. Více mi vyhovoval Trondheim. Byl tam i rozdíl, že v Oslu byly všechny rasy, mnoho náboženství a nebylo to takové typické norské město. V Trondheimu žili „praví“ Noři.

Co tamní drahota?

Vnímal jsem ji. Měli tam dražší potraviny a nebyly tak kvalitní jako na Slovensku či v Česku. Několikrát se mi stalo, že maso, které jsem koupil v obchodě, už nebylo dobré. Ale Noři jsou takhle nastavení a ceny mají přizpůsobené jejich platu a životní úrovni.

Jak jste to měl s jazykovou bariérou, je Norština těžká?

Ano. Nebyl jsem tam tak dlouho, abych se ji naučil. Umím základní slovíčka - pozdravit, poděkovat, poprosit. Ocení, když vidí, že umíte norsky, ale učil jsem se tam anglicky, protože tu mají na vysoké úrovni a už malé děti přepnou do plynulé Angličtiny.

Nový trenér české reprezentace Ivan Hašek vynechal z nominace tři hráče z kauzy „Belmondo“. Co na jeho první výběr říkáte?

Určitě hráče zná a i když jde jen o přípravné zápasy, tak se budou chtít dobře naladit na EURO. Není na mně, abych soudil tři hříšníky. Pravidla jsou nastavená a měla by se dodržovat. Obzvláště, když jste na očích veřejnosti a pro mnohé i vzorem. Trenér i svaz o tom určitě komunikovali i s hráči a rozhodli se, jak se rozhodli.

S Norskem se v tomto reprezentačním cyklu utká také Slovensko. Komu věříte více?

Určitě Slovensku, protože máme celkově lepší hráče, ale to ukáží až zápasy.

Jak dopadnou Česko a Slovensko na EURU?

Věřím, že oba týmy postoupí ze skupiny a nejlepší by bylo, kdyby se střetly ve finále.