Devět gólů, zahozená penalta. Béčko Sigmy padlo v Jihlavě

Středeční vložené třetí kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hráčům béčka Sigmy naprosto nevyšlo. Jejich kroky totiž vedly do Jihlavy, která měla do té doby plný počet bodů a nyní ukázala, proč tomu tak je. Hanákům v zápase postupně nasázela šest gólů a stále se tak drží na špici. Olomoučané dokázali kontrovat pouze třikrát. A to i proto, že jejich nejzkušenější hráč Michal Vepřek zahodil penaltu.

SK Sigma Olomouc B. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík