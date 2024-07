Tak tohle by asi čekal málokdo. Duo zkušených borců, obránce Vít Beneš a záložník Martin Pospíšil, kteří v minulé sezoně za fotbalovou Sigmu odehráli naprostou většinu zápasů, zamíří do druholigového B-týmu.

„Po vyhodnocení přípravy a v rámci procesu přestavby a omlazení týmu jsme došli k závěru, že bychom oběma nemohli garantovat v utkání větší herní vytížení, jaké by si sami představovali. Rozhodli jsme se vsadit do budoucna na jiné hráče s větší dynamikou a potenciálem. Oba si zaslouží velký respekt za to, co pro klub odvedli, a proto dostali možnost stát se součástí B-týmu, kde by plnili roli zkušených hráčů, kteří by pomáhali s výchovou a rozvojem mladých talentovaných hráčů, případně volnou ruku k tomu, aby si našli uplatnění v jiném klubu,“ řekl pro klubový web Sigmy nový trenér A-týmu Tomáš Janotka.

Nebudou ale sami. Do výběru kouče Miloslava Brožka totiž zamíří společně s gólmanem Matúšem Macíkem, kterému se loňská sezona vyloženě nepovedla a na dnešní předsezonní tiskové konferenci se jak kouč Janotka, tak i sportovní manažer Ladislav Minář shodli na tom, že by bylo nejlepší, kdyby zamířil někam na hostování a znovu našel svůj klid.