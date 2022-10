Kmenový hráč áčka David Vaněček naskočil do utkání v 65. minutě a byl to pro něj první zápas od 17. dubna. Vystřídal útočníka Nwankwa, který hrál od začátku, druhý nigerijský fotbalista Moses Amasi nastoupil od první minuty druhé půle.

„Oba hráči z Nigérie splnili, co od nich očekáváme. Precious vypadal na hrotu velice dobře. Je silný, umí uhrát míč. Když jej převzal, hrál to, na co je zvyklý. Bez míče šlo vidět, že je hodně koncentrovaný, aby dobře presoval a měl dobré postavení. Na tom musíme v dalších měsících pracovat,“ hodnotil pro klubový web trenér béčka Sigmy Chromý.

Sigmu čeká v poháru tým z ČFL, Prostějov zase konfrontace s ligovou Boleslaví

„Moses to měl jednodušší v tom, že v záložní řadě to není tak složité, byť nějaké chyby při dostupování hráčů udělal. S oběma tyhle věci rozebereme na videu. Určité předpoklady mají a prokázali je. Oceňuji zejména to, že když jsou faulováni, snaží se situaci dohrát a pokračovat v akci,“ dodal Chromý.

Jeho svěřenci v utkání prohráli 0:1. O svém vítězství rozhodla Žilina ve 21. minutě, když vyběhnutí brankáře Viléma Fendricha využil jeden z hostujících hráčů a skoro z půlky hřiště trefil přesně.

„S výsledkem spokojený nejsem, prohráli jsme po hloupém gólu, ale více mě mrzí, že jsme se neprosadili v situacích, které jsme si vypracovali,“ popisoval Chromý.

Masér Sigmy Skopal: Na tituly a hvězdy Vsetína nezapomenu, Růsek je tvrďák

„Chtěli jsme vyzkoušet nové hráče, případně některé zkusit na neobvyklých postech, abychom měli alternativy. Máme teď potíže zejména ve středu pole, protože kvůli zranění a nemoci nám scházel Štěpán Langer, za áčko hrál více Jiří Spáčil a potřebujeme více variant. V tomto ohledu zápas splnil účel,“ uzavřel Chromý.

Dalším soupeřem Sigmy ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE bude za týden v pátek Příbram. Na jejím hřišti se představí Hanáci v 17.30.

SK Sigma Olomouc B – MŠK Žilina B 0:1 (0:1)

Sestava Sigmy: Fendrich – Grečmal, David, Bednár, Vepřek (46. Amasi) – Zlatohlávek (81. Slaměna), Fabiánek (75. Uriča), Slaměna (46. Mikulenka) – Fiala, Nwankwo (65. Vaněček), Uriča (65. Grygar). Trenér: Augustin Chromý.