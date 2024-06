Symbolicky přibil kopačky na hřebík a skončil. 38letý Michal Vepřek, který spojil svou kariéru se svou domovskou olomouckou Sigmou, se rozloučil s fanoušky po posledním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Varnsdorfu, ve kterém jeho spoluhráči zvítězili po obratu 2:1 a podtrhli tak skvělé jaro, které je v české druhé nevyšší soutěži vytáhlo až na téměř neuvěřitelnou druhou příčku.

Michal Vepřek při své rozlučce po zápase s Varnsdorfem | Foto: Deník/David Kubatík

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Emoce jsem zkoušel nějakým způsobem držet, ale je to složité. Člověk se snaží to nevnímat, ale nešlo to. Atmosféra byla naprosto úžasná, za což chci lidem moc a moc poděkovat, moc si toho vážím," říkal na tiskové konferenci po svém posledním zápase tento 38letý borec, který na hřiště naskočil za Mikeše Cahela v 87. minutě a připsal si tak svůj již 335. start v dresu Hanáků.

Ten také řekl, že zatím vůbec neví, kam nyní povedou jeho další kroky a zda se v Sigmě představí i v jiné roli. „Vím teď jen, že dneškem to tak nějak skončilo a co bude dál, tak to se teprve uvidí. A jestli zůstanu v Sigmě? To také nevím. O tom se teprve budeme bavit s panem Minářem," uvedl.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Celý B-tým olomoucké Sigmy, za který dvě poslední sezony Vepřek nastupoval, má za sebou naprosto neskutečnou sezonu, ve které se díky famózním jarním výkonům vyšvihl až na druhé místo druhé nejvyšší soutěže a kdyby se tedy nejednalo o béčko prvoligového klubu, připravoval by se v těchto dnech na baráž o postup proti Českým Budějovicím.

„Začátek jsme měli celkem špatný. Snažili jsme se sice hrát hezký fotbal, po šesti kolech jsme ale měli pouhé dva body. Postupně jsme to ale nakopli a hrozně nám pak pomohlo zimní soustředění v Turecku. Na něm jsme se totiž ještě více stmelili, odehráli jsme těžké zápasy, které bychom tady nikdy neodehráli a z toho jsme čerpali po celé jaro," popisoval a dodal: „Ten tým je neskutečný. Kluci udělali obrovský progres a jsem na ně hrozně hrdý."

FOTO: Béčko Sigmy porazilo v posledním kole Varnsdorf a rozloučilo se s Vepřekem

Vepřek strávil, až na hostování v Jihlavě mezi lety 2007 a 2009, jarní částí následující sezony na Žižkově a malou chvílí v sezoně 2013/2014, kdy znovu zamířil do Jihlavy, celou svou kariéru v modrém dresu Hanáků. V něm nastoupil k úctyhodným 335 zápasům. „Je to krásné. Úžasné číslo. V životě by mě nenapadlo, že dosáhnu něčeho tak obrovského a asi mi to ještě nedochází. Nejsem ale ten typ, který by si pamatoval nějaké statistiky," usmál se.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„V mé kariéře mi hodně dalo právě to dvouleté hostování v Jihlavě. Člověk totiž přijde do úplně nového prostředí a najednou se musí sám o sebe postarat a prosadit se tím, že přeskočí místní kmenové hráče. To je vždy obrovská škola," dodal s tím, že jednou měl i nabídku z Německa, která však nakonec nevyšla.

Asi nadosmrti však Michal Vepřek zůstane zapsán v srdcích olomouckých fanoušků nádherným gólem do sparťanské sítě ve finále Poháru České pošty (dnes MOL Cup) v roce 2012. Tenkrát se totiž jednalo o jedinou přesnou trefu v zápase, která Sigmě přinesla zatím jedinou trofej v moderní historii.

„Já na to upřímně moc nevzpomínám. To spíše moje okolí. Jen jsem si z kluků v šatně dělal legraci, že jim mohlo v té době být třeba jen pět, šest let a ví tak z toho asi úplný prd. Nejspíš jim to tedy pustím," uzavřel Michal Vepřek se smíchem v hlase.