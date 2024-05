„Zápas to byl náročný, byli jsme na něj ale připraveni. Věděli jsme, že Táborsko je výborný tým s obrovskou ofenzivní silou. Na druhou stranu jsme také věděli, že mají nějaké mezírky v obraně a ty jsme chtěli využít. A to se podařilo. Vyhráli jsme 1:0 a připsali si důležité body do tabulky," zhodnotil ve zkratce průběh zápasu tento dvacetiletý borec, který si v něm připsal svůj už pátý gól v sezoně.

Toho docílil v 58. minutě a nutno říci, že po krásné akci. Mikulenka s míčem totiž doběhl až před vápno, kde se zbavil obránce, seběhl si doleva a následnou ranou poslal míč k tyči a do protipohybu gólmana Pastornického.

„Spáča (kapitán Jiří Spáčil) mi nahrál, míč jsem ale nestihl a říkal si, že budu muset zabrat. Dokázal jsem jej ale vybojovat a následně se mi tam nějakým způsobem otevřela cesta. Vzal jsem to tedy na sebe. V hlavě jsem měl, že to zkusím někomu posunout, nakonec jsem ale vystřelil a jednomu z hráčů prošel míč mezi nohama a pak před brankářem i tak trochu poskočil. Měl jsem tedy i kapku štěstí. Jsem za to rád," popsal onen klíčový okamžik.

Olomoucké béčko právě prožívá své bezesporu nejlepší historické okamžiky. Od začátku jara prohrálo jen jednou, porazilo lídra z pražské Dukly, během dubna neztratilo ani bod a květen začalo další výhrou nad soupeřem usilující minimálně o baráž o nejvyšší soutěž.