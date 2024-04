Fotbalisté Sigmy Olomouc B pokračují v jarní jízdě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGOU. Na hřišti vedoucí Dukly Praha zvítězili přesvědčivě 3:0 a vytvořili bodový rekord týmu ve druhé lize.

F:NL 25. kolo: Dukla - Olomouc B 0:3. | Foto: Deník/Michal Káva

„Tohle jsou přesně ty zápasy, které kluky posouvají dál. Naše motivace a cíl pro kluky byl jasný. Byla to výzva. Říkali jsme jim, že mají možnost poměřit své kvality s hráči jako jsou Moulis, Mešanovič, Douděra a Hora. Jsem rád, že obstáli na výbornou,“ řekl na úvod trenér Sigmy B Tomáš Janotka.

Dukla se musela obejít bez hlavního trenéra Petra Rady kvůli disciplinárnímu trestu. V sestavě Sigmy B se naopak objevili Jan Navrátil, Jan Fortelný, Ebrima Signhateh či Dele Israel. Právě Jan Fortelný, který nemůže v neděli hrát proti Spartě v nejvyšší soutěži kvůli dohodě klubů o hostování, otevřel už v sedmé minutě skóre utkání. Vybojoval míč, navedl si jej a trefil přesně k tyči.

V 11. minutě bylo v hostujícím táboře na Julisce ještě veseleji. Muritala přiklepl Delemu a ten vedení navýšil. Po půl hodině to pak byl právě Muritala, který si našel míč po rohu Jana Fortelného a upravil už na 3:0. Tříbrankové vedení udržel do přestávky fantastickým zákrokem proti Douděrovi gólman Koutný.

Domácí Dukla reagovala na nepříznivý stav hned čtveřicí změn, přesto se hrálo po změně stran dlouho bez šancí. Dukla se do žádného velkého tlaku nedostávala, naopak béčko Sigmy mohlo v 85. minutě přidat čtvrtý gól. Muritala se probojoval do zakončení, o jeho druhou branku v zápase jej ale připravil zákrokem Šťovíček.

„Musím říct, že na jaře předvádí skvělé výkony. U něj je to otázka nastavení, pracovitosti a přístupu k fotbalu. To, co tomu dává, se mu teď vrací. Na podzim v rámci individuálního plánu nepracoval tak, jak bych si představoval. Jasně jsem mu vytyčil, jaká je má představa o tom, jak by měl fungovat. Zareagoval na to skvěle. Změnil nastavení hlavy, pracuje výborně v tréninku a začíná mít pro mančaft nesporný přínos. Dnes to jednoznačně potvrdil,“ řekl k nigerijskému útočníkovi Tomáš Janotka.

„Zápas hodnotím maximálně pozitivně. Vyhráli jsme na půdě lídra tabulky a velice kvalitního týmu, jakým je Dukla. Musím říct, že vítězství je naprosto zasloužené. V prvním poločase jsme předvedli nadstandardní výkon, který měl vysoké parametry z hlediska ofenzivy i defenzivy. Po změně stran jsme zápas výborně dohráli. Soupeře jsme za celý zápas nepustili prakticky do žádné stoprocentní šance,“ byl spokojený olomoucký kouč.

Béčko Sigmy tak vyhrálo popáté v řadě a drží sedmizápasovou sérii neporazitelnosti. Na svém kontě už má po 25 kolech 42 bodů, což je nejvíce, co kdy béčko Sigmy ve druhé lize získalo.

„Jsem na kluky nesmírně pyšný. Přepsali historii B-týmu a to už jim nikdo nesmaže. Statistiky jsou od toho, aby se nějakým způsobem překonávaly. Myslím si, že si to tito kluci zaslouží za své odhodlání, pracovitost a to, jak drží při sobě a makají. Na hřišti se jim všechno vrací,“ řekl na tento fakt Janotka.

V příštím kole přivítají jeho svěřenci v neděli od 10.15 Táborsko, s nímž se momentálně přetahují o třetí místo tabulky. Momentálně je o skóre čtvrté, na první Duklu ztrácí pět bodů.

Dukla Praha - SK Sigma Olomouc B 0:3 (0:3)

Branky: 7. Fortelný, 11. Dele, 32. Muritala.

Rozhodčí: Ulrich - Leška, Kotalík. ŽK: Ludvíček, Vondrášek - Mikulenka. Diváci: 1541.

Dukla: Šťovíček - Vondrášek (87. Holiš), Hašek, Peterka, Ludvíček - Kozma - Douděra (46. Špatenka), Hora, Barac (46. Matějka), Moulis (46. Hrubeš) - Mešanovič (46. Ullman). Trenér: Jiří Váger.

Olomouc B: Koutný - Slavíček, Dohnálek, Cahel, Elbel - Navrátil (46. Hadaš), Dele (46. Moses), Fortelný, Singhateh (67. Fabiánek) - Mikulenka (80. Judas), Murtiala (90. Nguyen)., Trenér: Tomáš Janotka.