Béčku Sigmy se vstup do nového ročníku Chance Národní ligy, jak se nyní druhá nejvyšší soutěž nazývá, vůbec nevydařil. V Chrudimi totiž nedokázalo vstřelit ani gól a naopak inkasovalo třikrát. Své první starty v seniorské kategorii si připsal Jan Tobias Stryk, poprvé za Sigmu si zase zahrál Michal Leibl.

A čerstvě devatenáctiletý Stryk začal aktivně, když se hned v úvodu vytasil se slušnou střelou na gólmana Šeráka. Chvíli po něm to po přihrávce Huni zkoušel i Amasi, ani ten si však na brankáře Východočechů nepřišel.

A tak skóre zápasu otevřeli domácí. Ve 20. minutě se po centru prosadil David Látal. Pak už měli navrch domácí a ve 38. minutě se radovali podruhé. Kejř přihrál před bránu Kutíkovi a ten nekompromisně zavěsil. Před pauzou ještě těsně minul olomoucký Matys a břevno na druhé straně orazítkoval Látal.

„Do utkání jsme měli jsme dobrý vstup a dostávali jsme se do tlaku. Nic jsme ale ze svých šancí nevytěžili a po patnácti minutách se projevila fyzická síla Chrudimi, která postupně přebírala otěže. Najednou jsme měli velký problém udržet se na míči a dostávali jsme se pod tlak. Škoda toho gólu. Kdybychom to přežili do přestávky, sahali bychom po bodech," lomil rukama kouč Miloslav Brožek.

Ten pak nasadil do druhé půle nové tváře Kennetha Ikugara a Patrika Siegla, začala ale znovu lépe Chrudim, když ve 48. minutě musel vytáhnou bravurní zákrok Koutný. V minutě 55. pak na druhé straně nedokázal zamířit do odkryté brány Amasi. A domácí v 80. minutě udeřili potřetí. Přetažený centr Koska poslal hlavou do brány Látal. Na trávník se pak dostal i další debutant v seniorském fotbale Václav Zahradníček.

„Ve druhém poločase jsme byli znovu lepší, soupeř si ale zkušeně došel pro třetí gól. Paradoxně při našem největším tlaku. Pak už bylo rozhodnuto. Jsme zklamaní, za druhý poločas chci ale kluky pochválit. Nezabalili to totiž a stále se snažili s výsledkem něco udělat,“ dodal ještě Miloslav Brožek.

Sigma tak prohrála v Chrudimi 0:3 a příští zápas ji čeká v sobotu 27. července, kdy od 10:15 na Andrově stadionu přivítá Prostějov.

MFK Chrudim - SK Sigma Olomouc B 3:0 (2:0)

Branky: 20. a 79. Látal, 38. Kutík.

Rozhodčí: Opočenský – Matoušek, Malimánek. ŽK: Řezníček, Látal – Coufal, Křišťál. Diváci: 980.

Chrudim: Šerák – Kutík, Kozojed, Toml, Skwarczek – Řezníček, Kejř (71. Šimek) – Hrubeš, Bauer (90.+1 Wehovský), Kosek (90.+1 Holub) – Látal (87. Vácha). Trenér: Jindřich Tichai.

Olomouc B: Koutný – Křišťál, Matys, Leibl (46. Coufal), Bednár – Jalovičor (66. Siegl), Fabiánek (66. Ikugar) – Amasi, Huňa (81. Zahradníček), Stryk (66. Judas) – Muritala. Trenér: Miloslav Brožek.