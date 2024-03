„Uvidíme, jak se to u nich bude dál vyvíjet. Vepřek zatím není schopen trénovat, jelikož tam má chycenou i achilovku. U Slavíčka teprve uvidíme. Věřím ale, že to nebude tak vážné," zůstává v klidu čerstvě 42letý lodivod.

„Jsme zkrátka nečitelní. Jak pro soupeře, tak i pro sebe," směje se lodivod olomoucké rezervy a dodává: „V kontextu tabulky se pak může zdát, že vítězství s Prostějovem by bylo příhodné, ale pak bychom třeba nemuseli porazit Vyškov. Tři body se počítají vždy stejně. Na konci to sečteme a uvidíme, co z toho nakonec vyjde. Zatím jsme rádi, že máme ze tří zápasů šest bodů. Soutěž je tak vyrovnaná, že jakékoli body navíc bereme s radostí a pokorou."

Bude Proniuk rozhodujícím faktorem?

I když teď nastává týden reprezentační přestávky, kouč béčka Sigmy si jen tak neoddechne. Na konci letošního ledna byl totiž jmenován novým trenérem reprezentační devatenáctky, kterou v těchto dnech čeká druhá fáze kvalifikace na mistrovství Evropy. Mezi středou 20. a úterým 26. března se čeští mladíci postupně střetnou s výběry Gruzie, Itálie a Skotska, přičemž z čtyřčlenné skupiny postoupí na závěrečný turnaj pouze jeden jediný celek.

A do Itálie, kde se všechny tři zápasy odehrají, se z Olomouce nevydá sám. Vybral si totiž do týmu i čerstvě devatenáctiletého útočníka Adama Proniuka, který letos naskočil do šestnácti zápasů nejvyšší dorostenecké ligy a také si připsal i 31 minut v zápasech druhé české nejvyšší soutěže.

„Celkově tam bereme tři útočníky a Adam je jedním z nich. Myslím si, že tam bude mít roli takového žolíka, protože je nesmírně pohotový, dokáže se zorientovat ve vápně, má dobrý výběr místa a hlavně dokáže dát gól. To už se několikrát potvrdilo, ať už v Sigmě či v reprezentaci. Myslím si, že by nakonec mohl být tím rozhodujícím faktorem, který by nám mohl pomoci postoupit," věří svému svěřenci.

Roman má stále co říct

To ale není všechno. Roli takzvaného patrona týmu na sebe vzala sigmácká legenda Roman Hubník. „Do této role jsou většinou vkládáni bývalí ligoví či reprezentační hráči. Třeba u sedmnáctky je David Rozehnal. Jejich role pak spočívá v tom, že jsou součástí realizačního týmu a na základě svých kariér se snaží své zkušenosti předávat dál a představují pro ně vlastně takovou přidanou hodnotu. Roman pak je hráč, který toho zažil opravdu hodně a má stále co říct. Jsme rádi, že ho tam máme, protože není úplně lehké sehnat někoho takového, kdo tam odjede v rámci svého volného času třeba na deset dní," uzavřel Tomáš Janotka.