„Osobně jsem od soupeře čekal trochu více. Že bude silnější na míči a také, že jeho defenziva bude lepší. Mohlo se stát, že jim ten zápas jenom nesednul, ale hlavní je, že my jsme byli připraveni dobře a zvolili jsme také správnou taktiku," popisoval devatenáctiletý borec, který k debaklu Žiliny prispěl posledním přesným zásahem poté, co nezpanikařil a dokázal poslat míč pod vyběhnuvším gólmanem. „Nejdříve jsem měl v hlavě, že naznačím střelu na zadní tyč a pošlu to k bližší, pak už jsem ale viděl, že je gólman moc blízko a tak jsem to na tu vzdálenější skutečně poslal. A naštěstí to vyšlo," popsal celou situaci z vlastního pohledu.

Jelikož se strůjce letošního zázraku Tomáš Janotka posunul k prvoligovému áčku, vedl celou přípravu, jejíž herní část za sebou zanechala bilanci tří výher, jedné remízy a dvou proher, už nový lodivod Miloslav Brožek. Co podle Proniuka přinesl do kabiny nového? „Určitě novou motivaci," říká bez váhání. „Všichni se teď chtějí ukázat v co nejlepším světle, aby do týmu znovu zapadli A také zde přinesl nové zkušenosti, které už s druhou ligou má dost velké. A myslím si, že nás na sezonu připravil velmi dobře," dodává.

Béčko Sigmy poslal do vedení proti rezervě Žiliny proměněnou penaltou Yunusa Muritala | Video: Deník/David Kubatík

Celkově se tento mladý borec trefil během letních zápasů dvakrát. Kromě této trefy si totiž ještě připsal další z penalty proti Skalici, kde ale už jen v 86. minutě mírnil porážku v poměru 2:3. „Na to, kolik jsem nahrál minut, jsem sám se svými výkony spokojený. Určitě si myslím, že mé výkony byly nějakým způsobem adekvátní. To ale neznamená, že by stále nebylo co vylepšovat. Třeba kondici," komentuje.