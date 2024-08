Všechno to začalo při zápase Sigmy s ostravským Baníkem, které se odehrálo 30. září minulého roku a hosté si z něj odvezli tři body za výhru 3:0. Ač tehdy čerstvě dvacetiletý útočník Denis Kramář naskočil do hry až ve 33. minutě, už v 57. z ní musel odejít. Pak následovaly nejdříve problémy s kotníkem, hlavně pak ale operace kyčle. Všechny tyto útrapy si pro mladého nadějného hráče vyžádaly předlouhou nevynucenou přestávku, která nakonec trvala přesně 304 dní. Včera se ale konečně dočkal, když se v 78. minutě dostal na trávník při zápasu druholigového béčka proti žižkovské Viktorce.

„Do utkání jsme určitě chtěli vstoupit aktivně, ale bohužel se nám to úplně nepovedlo a dostali jsme hned na začátku brzký gól. Bylo ale super, že jsme nesvěsili hlavy a hned během dalších pár minut vyrovnali. Po zbytek zápasu to pak byl spíš takový boj, ve kterém nám chyběla větší kvalita směrem do útoku. Zejména v předfinální, ale i ve finální fázi. Je to škoda, protože šancí jsme měli více," popsal tento dvacetiletý borec zápas, který až do 78. minuty sledoval pouze z lavičky.

Děkovačka hráčů Žižkova po zápase na půdě olomouckého béčka | Video: Deník/David Kubatík

Potom to ale přišlo. Ze hry odešel Dele Israel a čekání trvající více než 300 dní bylo u konce. Kramář byl tam, kde se každý fotbalista cítí nejlépe - na hřišti. „Těšil jsem se na to moc. Ta pauza byla strašně dlouhá. Nikdy v životě jsem nic takového nezažil. Vlastně jsem ani nikdy předtím zraněný nebyl," popsal své prvotní pocity.

„Musím říct, že je super být znovu s týmem na hřišti a konečně být zase součástí kabiny jakožto ten hráč, který může nastupovat. Jsem za to nesmírně rád a doufám, že už jsem si to všechno špatné vybral," dodal.

I tak ale mohlo být jeho čekání ještě o něco delší, o čemž se na pozápasové tiskové konferenci zmínil i kouč olomoucké rezervy Miloslav Brožek. Ten doslova řekl, že Kramářův návrat na hřiště byl uspíšený. A sám mladý nadějný hráč tato slova potvrdil. „Byl jsem na operaci od 16. dubna a ani já jsem nečekal, že bych se na hřiště mohl dostat tak brzy. Chci za to poděkovat i trenérovi, že mi tu šanci dal. Mám za sebou asi deset tréninků, které jsem odjel bez jakýchkoli úlev, a tento start mi pomohl hlavně psychicky. Každým dnem i týdnem se cítím po všech stránkách, tedy i po té kondiční, lépe a lépe," uvedl.

I on však musel přiznat, že co se týče fyzičky, je ještě třeba co dohánět. Je ale třeba dodat, že svou roli hrálo i úmorné vedro, které v úvodu utkání dosahovalo nějakých 33 stupňů ve stínu, kterého v té době na hrací ploše příliš nebylo, a v závěru se teploty stále pohybovaly okolo stále ještě tropických 28.

„Ten závěr se nesl v poměrně vysokém tempu a i to horko hrálo svou roli v tom, že jsem se celkem natrápil. Na to se ale vymlouvat nechci. To bylo stejné pro všechny. Teď je jen otázkou času, kdy se to všechno vrátí k tomu standardu, na který jsem byl zvyklý předtím," uzavřel Denis Kramář.