Další stabilní výkon v dresu druholigové rezervy olomoucké Sigmy má za sebou nadějný mladík Adam Dohnálek. Ten odehrál celý zápas proti poslednímu celku tabulky z Kroměříže, ve kterém si připsal i jednu asistenci a společně se svými spoluhráči vyhrál rozdílem 4:2. Dopomohl tak týmu v postupu už na čtvrté místo tabulky.

Sigma B - Kroměříž: Radost po gólu na 2:0 | Video: Deník/David Kubatík

„Zápas splnil vše, co jsme očekávali. Kroměříž hrála jednoduchý fotbal, hrozila z brejků a my jsme v podstatě už od začátku museli dobývat," započal devatenáctiletý talent pozápasovou tiskovou konferenci, která byla zároveň i jeho první v životě. „V prvním poločase jsme si dokázali vytvořit dvoubrankový náskok, ale říkali jsme si, že musíme být stále obezřetní. I tak jsme ale první část druhého poločasu nezachytili a kvůli chybějící důslednosti dostali dva góly. Pak jsme ale naštěstí ukázali naši sílu, k čemuž nám určitě dopomohlo i sebevědomí vzniklé v zápasech minulých," dodal.

Adam Dohnálek si může gratulovat. Do olomouckého béčka totiž přichází zrovna ve chvíli, kdy je na svém nesporném vrcholu za celé své působení ve druhé nejvyšší soutěži. Z prvních sedmi jarních kol zvítězilo pětkrát a jednou ze hřiště odcházelo s bodem. Když se pak fanoušek podívá na aktuální formu všech týmů, možná i lehce s údivem zjistí, že svěřenci Tomáše Janotky mají nejlepší formu z celé soutěže za posledních pět, deset a dokonce i patnáct utkání. Z posledních dvaceti je pak o pouhé tři bodíky lepší jen lídr tabulky z pražské Dukly.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Ani vlastně nevím, čím to je. Máme však skvělou kabinu a za všech okolností držíme při sobě. Do toho ještě navíc máme formu a dokážeme toho využít naplno. Já jen doufám, že to tak bude pokračovat i nadále a i když postoupit nemůžeme, je paráda se na sebe dívat v tabulce tak vysoko," uvedl Dohnálek.

FOTO: Béčko Sigmy je na vlně a nehodlá z ní slézat. Kroměříž odjíždí bez bodu

Tento obránce zatím za sigmáckou rezervu nastoupil do pěti zápasů, ve kterých vydržel na hřišti vždy celý zápas. Ve zkratce tak dělá vše pro to, aby u něj do budoucna nezůstalo pouze u druhé nejvyšší české soutěže. „Mně osobně se hraje skvěle. Už i přípravu jsem zachytil v dobrém rozpoložení. Snažím se prostě nebýt zbytečně nervózní, hrát v klidu to, co umím a zbytečně nevymýšlet kraviny, které by mě mohly dostat do nějakých těžkých situací," popisuje.

Ač je odchovancem olomoucké Sigmy, rozhodl se si svůj vstup do mužského fotbalu trochu urychlit a podzim strávil v třetiligových Hranicích. Tam nastoupil k deseti utkáním, během kterých si připsal na své konto i dvě vstřelené branky. „Věděl jsem, že dospělý fotbal je oproti tomu dorosteneckému úplně někde jinde. A MSFL se mi tedy jevila jako ta nejlepší volba. Musím říct, že těch deset plných zápasů mi dalo hrozně moc," říká.

Ač ale má Adam Dohnálek zatím skvělý start, na úplný závěr také ukázal, že stojí stále nohama na zemi a na dotaz, zda už by si nyní troufnul i na zápas za áčko, odpověděl velice střízlivě. „Určitě bych byl rád, kdybych tu šanci dostal, ale není to tak úplně na mě. Vlastně trochu ano, bude záležet na mých výkonech. Zbytek už je ale na trenérech, zda mě tam budou chtít, nebo ne," uzavřel