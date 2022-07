Jak to tak ale bývá, ne všechno se bohužel obešlo bez nějakých komplikací. „Bylo to náročné hlavně v tom, že když jsme remizovali s prvoligovými Pardubicemi, tak pět hráčů odcestovalo na soustředění s áčkem a já pak musel využívat hráče hlavně ze širšího kádru. A pak ještě ty, kteří už v Sigmě nejsou a odešli na hostování. Ti se sice snažili, ale v mnoha aspektech na naše kvalitní soupeře nestačili," vysvětlil hanácký kormidelník.

„Teď je jen a jen na nich, aby sbírali zkušenosti, dále na sobě pracovali a já je za půl roku plánuji pozvat zpět," dodal.

Nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY začíná již tento víkend a v neděli se Chromého svěřenci střetnou doma se sparťanským béčkem. Jak tedy bude vypadat jejich složení?„ Představu máme. V áčku začalo přípravu asi třicet lidí, takže se k nám někteří potom vrátili a o některých zatím jednáme. Můžu už ale říci, že se k nám zpátky připojili Patrik Slaměna, Jiří Spáčil, Matěj Hadaš a Filip Uriča. Ti všichni budou plnohodnotnými členy našeho kádru, popsal.

„Jsme ale domluveni, že propustnost mezi béčkem a áčkem bude mnohem větší, než tomu bylo doteď," dodal.

Hned první kolo bude z pohledu obou soupeřů specifické v tom, že dojde ke střetu dvou B-týmů prvoligových mužstev, které jsou vždycky poměrně nevypočitatelné. „Myslím si, že tam nastane podobná situace jako u nás. A sice přirozená fluktuace hráčů. Když někteří ve 2. lize ukázali svou kvalitu, tak se buď posunuli do A-týmu nebo jinam do 1. ligy a největší talenti z řad dorostenců se pak posunou do béčka. No a ty nejspíš v neděli uvidíme zde na Andrově stadionu," uzavřel Augustin Chromý.