„Byl to pro nás náročný zápas. Soupeř byl dobře vybaven technicky i běžecky. O to je to ale lepší, že se nám to podařilo dotáhnout až do vítězného konce," popisoval hned po skončení utkání tento osmnáctiletý záložník, který jej ve 41. minutě rozhodl jediným gólem.

Po parádním pasu za obranu totiž dokázal utéct obráncům slovenského týmu a parádně přelobovat vyběhnuvšího brankáře Hodála. „Viděl jsem, že je za stopery místo, a tak jsem se tam snažil naběhnout. Jalo (Šimon Jalovičor, pozn. red.) si toho všiml, poslal mi tam hezký balon a běžel jsem sám na gólmana. Ten nikde moc volného místa neměl, a tak to vyšlo, jak to vyšlo. Jsem rád, že spolupráce mezi námi mladými tak dobře funguje a doufám, že budeme dostávat co nejvíce prostoru i nadále," přiblížil celou situaci a při tom i zdůraznil, že Jalovičor má stejně jako on teprve pouhých osmnáct let.

A u jednoho zásahu rozhodně zůstávat nemuselo. Během druhého poločasu měl totiž tento mladý nadějný borec další dvě zajímavé šance, které však slovenský gólman tentokrát pokryl. „Chyběl tomu asi klid. Byl jsem zbrklý a správně se na to zakončení nesoustředil. Na tom musím do budoucna určitě zapracovat," uvedl Uriča, který si v minulé sezoně připsal za druholigovou rezervu deset startů, na hřišti však v jeho dresu strávil dohromady jen 170 minut.

To by nyní rád vylepšil a stal se mnohem pevnější součástí týmu. „Doufám, že se mi v těch přípravácích bude dařit minimálně tak jako doteď a zaujmu trenéry. Nic jiného mi teď nezbývá," říká a dodává: „Nejvíce si teď na hřišti rozumím s kluky z devatenáctky, kteří do týmu přišli společně se mnou. Rozhodně se ale snažím komunikovat i s ostatními, abychom se co nejdříve a také co nejlépe sehráli a sedělo nám to."

Uriča už má za sebou i tři poměrně ostré duely na poli reprezentačním. V březnu totiž absolvoval celou závěrečnou část kvalifikace na mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let, kam si ho vytáhl tehdy ještě kouč olomouckého béčka a nyní už prvoligového A-týmu Tomáš Janotka.

Postoupit se ale nakonec mladým Čechům nepodařilo, když těsně padli s Itálií, ze tří zápasů tedy zvládli jen dva a ve čtyřčlenné skupině ještě společně s Gruzií a Skotskem skončili na druhém nepostupovém místě.

Jaké jsou tedy ambice tohoto nadějného mladíka do budoucna? „Teď se posouvám do kategorie U20, kde je teď nový trenér. Doufám tedy, že budu součástí těch srazů i nadále a zahraji si za repre ještě spoustu zápasů. Ambice mám samozřejmě ty nejvyšší, na druhou stranu ale vím, že nic nepřijde hned a bude to běh na dlouhou trať," uzavírá Adam Uriča skromně.