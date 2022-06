Vůbec ne optimálně. Řada partnerů z řad soukromých firem se ocitla v problémech, což se projevilo v jejich ochotě pomáhat sportu. Nemohu se jim divit, na druhé straně je to pro kluby opravdu vážná situace. Vidíme to u nás v Prostějově. Potřebovali bychom hlavního partnera a několik menších, abychom si ekonomicky trochu ulevili. Očekáváme raketový růst cen energií, které se na ekonomice významně podílejí. Roste inflace, takže se dá očekávat další tlak na výdaje. Kluby jako ten náš bojují o holé přežití. Měli jsme štěstí v podobě prodeje několika hráčů, to ale není systémové řešení. Takové příjmy chceme znovu investovat do výchovy mládeže, nikoliv s nimi lepit pomyslné díry v rozpočtu.

Přejděme konkrétně k českému fotbalu, co bude tento sport řešit v nadcházejícím období?

Bude to samozřejmě především ekonomika. Český sport dostal v uplynulých letech tvrdou ránu v podobě covidu a s ním spojených restrikcí. Nejsou to jenom vysoké náklady na testování, dezinfekci a další opatření. A dokonce to není ani výpadek ze vstupného za období, kdy na tribuny diváci buď nemohli vůbec, nebo jich smělo být jen omezené množství.

Jak se k vám v této situaci staví stát?

Teoreticky dostáváme od státu peníze v programu „Můj klub“ a taktéž dotace na sportovní střediska mládeže a sportovní centrum. V praxi ovšem tyhle peníze ještě nepřišly. Vše musíme dlouhé měsíce financovat z jiných položek, což je na hranici přežití. Jsou to přitom peníze určené primárně na chod mládeže. Nebyl schválen státní rozpočet a tudíž se všechno posunulo, ale sportování zejména dětí je zásadní součástí veřejného života a stát na to musí pamatovat.

Vnímáte to jako dočasný problém nebo je chyba v systémovém nastavení?

Stručně řečeno, zatímco dosud nám scházely peníze na investice, po seškrtání rozpočtu Národní sportovní agentury to vypadá, že nebude ani na činnost. A bude to mít vážné důsledky. Všichni snad víme, co sport obecně přináší pro společnost. Od sportu pro všechny, přes sport výkonnostní až k tomu vrcholovému. Od sportování pro dětí až po ty dospělé. Celková státní alokace na sport přes Národní sportovní agenturu v celkové výši 4,5 miliardy je naprostým výsměchem pro všechny trenéry, funkcionáře, dobrovolníky, rodiče a celkově pro celou společnost. A bude to mít vážné důsledky.

Jak si podle vás vede Fotbalová asociace (FAČR)?

Vrátím se trošku do minulého roku. Na úvod musím říct, že je to pro mě velké zklamání. Nečekal jsem žádné zázraky, ale celková situace ve vedení FAČR předčila můj pesimistický odhad. Před rokem byla volební valná hromada, kde se pomyslně proti sobě postavily nové tváře, které o sobě prohlašovaly, že dají náš fotbal do pořádku a na straně druhé údajně měli být všichni ti, kdo jsou spojeni s odcházející garniturou. Takhle se to už od začátku předvolební kampaně snažili někteří aktéři prezentovat. Náš fotbal potřeboval jednoznačně očistit, to je nezpochybnitelný fakt.

Jaká je podle vás realita?

Vůbec ne dobrá. Privátní peníze jedna velká nula, prezentace v médiích zase nula, razantní snížení financí ze státní kasy prostřednictvím NSA, absence jakýchkoliv kroků směrem k mládeži. Co budeme dělat s tím, že na vesnicích se mnohdy už fotbal nehraje, jak dostaneme děti zpátky k fotbalu, co trenéři mládeže, rozhodčí, infrastruktura. Chybí nám hřiště, umělky, nafukovačky, haly. Prostě nic. Jediné čím se můžeme pochlubit, jsou neustálé rozbroje uvnitř hnutí, návrhy na odvolání členů výkonného výboru ze všech stran, naprostá nejednotnost a chaos. V tomto prostředí se fotbal nemůže dál nikam posunout.

V pátek se koná valná hromada FAČR, řeknete tam svůj názor?

Myslím, že je zcela legitimní žádat nejen vysvětlení a ptát se jaké kroky vedení FAČR dělá směrem k Národní sportovní agentuře, jak s nimi komunikuje, jak komunikuje předseda FAČR jako představitel nejpopulárnějšího a nejmasovějšího sportu přímo s naší vládou. Jak budeme sanovat ztrátu přibližně 200 milionů o které fotbal má v rozpočtu přijít. Jestli je sebereme z dotací na mládež, nebo jestli máme nějaký plán co s naším fotbalem. Možná se to dozvíme na valné hromadě, ale mediálně jsem nezaznamenal, jak z této krize ven.

Jaké funkcionáře byste chtěl ve vedení FAČR tedy vidět?

Já jsem vždy prezentoval názor, že by to měli být lidé, kteří znají fotbal odspodu. Měli by projít všechny struktury od okresů, krajů a zejména by měli vědět jak funguje klub. Znát prostředí mládežnického fotbalu a jeho potřeby. Jsem přesvědčen, že takových lidí je v hnutí spousta, kteří chtějí dělat fotbal poctivě a věnovat mu veškerý svůj volný čas. To bychom museli ale přestat politikařit a volit naše zástupce opravdu podle znalostí, odbornosti a chuti pracovat. V tomto jsem konzervativní a mám za to, že je to úplně stejné jako v jiných profesích. Pokud nemáte znalosti a vědomosti z daného oboru, dlouhodobě nemůžete uspět.

Co si myslíte, že bude dál s naším sportem?

Nejhorší scénář, který si nechci ani připustit je ten, že spousta dětí bude muset skončit s organizovaným sportováním. K tomuto bohužel spějeme. Rozumím tomu, že zrovna procházíme těžkým obdobím. Dva roky covidu, teď nesmyslný válečný konflikt a já slyším ze všech stran, že jsou důležitější věci než peníze na sport. Ale to je hrůzostrašný omyl. Sport musí být stejnou prioritou jako věci sociální, zdravotnictví a podobně. Vždyť tyhle oblasti všechny sport zásadně ovlivňuje.