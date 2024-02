Béčko Sigmy Olomouc v pondělí odcestovalo na osmidenní soustředění v Turecku. Trenér Tomáš Janotka má v kádru dva brankáře a osmnáct hráčů.

SK Sigma Olomouc. Pavel Zifčák | Foto: SK Sigma Olomouc

„Je ojedinělé, že druholigové mužstvo, navíc rezervní tým, jede na soustředění do zahraničí. Vnímáme, že jet jako B-tým do Turecka, je velký nadstandard a jsme za to nesmírně vděční. Je potřeba poděkovat klubu, že nám tohle umožnil, stejně jako sponzorům a hráčům samotným. S ohledem na finanční náročnost podpořili myšlenku jet místo tuzemského soustředění za lepšími podmínkami do zahraničí a byli ochotni si na to přispět. Je to pro nás skvělý signál v tom, že kabina je zdravá, a že kromě klubu nemají problém malým podílem do sebe investovat i samotní hráči,“ řekl pro klubový web trenér Tomáš Janotka. Již dříve přišel isport.cz s informací, že hráči by si na soustředění měli přispět částkou šest tisíc korun.

Kádr Sigmy Olomouc B pro soustředění v Turecku: Brankáři: Jan Koutný, Jakub Trefil.

Obránci: Mikeš Cahel, Adam Dohnálek, Michal Galus, David Lawrence Jaja, František Matys, Filip Slavíček, Michal Vepřek.

Záložníci: Jakub Fabiánek, Daniel Grečmal, Matěj Hadaš, Šimon Jalovičor, Jiří Spáčil, Jáchym Šíp, Adam Uriča, Filip Uriča.

Útočníci: Denis Kramář, Matěj Mikulenka, Pavel Zifčák.

Do Beleku s týmem trenéra Tomáše Janotky cestují také dva hráči, kteří část přípravy strávili s ligovým áčkem Pavel Zifčák a František Matys. Po zranění se vrací Denis Kramář a ve výběru je také brankář Jakub Trefil. Naopak oproti přípravným zápasům chybí například útočník David Kašpárek či záložník Patrik Michl.

Po třech výhrách a jedné remíze čekají v Turecku Sigmu B dva zápasy s rumunským druholigovým Selimbarem a prvoligovým ukrajinským týmem Veres Rivne.

„Potkáme tam silné a zajímavé soupeře, s nimiž bychom se neměli možnost v domácích podmínkách utkat. I s ohledem na to, že prvoligová mužstva s B-týmy příliš hrát nechtějí. Navíc v tomto období už budou mít rozjeté svoje soutěže. Jasnou přidanou hodnotou soustředění tedy je konfrontace s kvalitními zahraničními soupeři, dále jedeme za lepšími klimatickými podmínkami, sluníčkem, za teplem, a v neposlední řadě je pozitivem, že budeme trénovat a hrát na přírodní trávě,“ pokračoval Janotka.

„Příprava má osm týdnů, je dlouhá. Nám se díky soustředění podaří tuto dobu rozbít a změnit prostředí. V Beleku budeme mít vynikající podmínky pro trénink, zaměříme se více i na nácvik technicko-taktických prvků,“ dodal ještě olomoucký kouč.