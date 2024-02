Fotbalisté druholigového Prostějova mají za sebou jeden z posledních přípravných zápasů. Po soustředění u rakouských hranic remizovali s béčkem Baníku Ostrava 1:1.

Standardka Prostějova | Video: Michal Muzikant

Uplynulý týden strávilo áčko Prostějova na soustředění, kde využívalo přírodní trávník v městečku Retz. Celý tréninkový plán zakončili svěřenci Radima Kučery v pátek, kdy půl hodiny po poledni při slunečném počasí nastoupili proti třetiligové rezervě Baníku Ostrava.

„Mělo to šťávu. Trošku jsem počítal s tím, že budeme unavení, protože jsme měli dost tréninků,“ hodnotil trenér Eskáčka Radim Kučera.

A nástup do zápasu měli dobrý. Po rohovém kopu zužitkovali výšku Tomáše Malce, který nebyl nikým bráněn na přední tyči a poslal Eskáčko do vedení. Poté se hrálo víceméně bez šancí, přesto dokázal Baník vyrovnat.

Možnost nápravy i bratrského souboje. Sigma hraje poprvé doma

Zprvu to vypadalo na nikterak nebezpečnou standardku z větší vzdálenosti. Jenže hosté využili nedůrazu domácích ve vlastním pokutovém území a nepřesvědčivém výběhu brankáře Vejmoly a ještě do přestávky tak bylo srovnáno.

„Jsem rád, že jsme vstřelili gól ze standardní situace, ale zase jsme dostali po standardce. Apelovali jsme, abychom utkání odehráli s nulou, ale je fajn, že jsme inkasovali oproti předchozím zápasům jen jednou,“ pokračoval domácí kouč.

Úvod druhé půle zastihl v lepší formě Baník, který Prostějov tlačil, ale ve vedoucí branku svoji převahu nevyužil. Největší šanci pak měl Koudelka, který ale trefil jen rukavice brankáře.

Ve druhé půli se diváci branky nedočkali, a tak se oba celky rozešly smírně. „Pořád vidím, že střídáme pasáže, kdy při rozehrávání a budování útoku dokážeme vyjet a máme dobrou přípravnou fázi, ale potom nám nejde předfinální a finální fáze, kde jsou jednoduché ztráty. Asi to pramení z únavy, ale chtěl bych tam více koncentrace a zapracovat na tom, abychom byli lepší v osobních soubojích, kde byly momenty, které se mi nelíbily. Vysoký míč, do kterého nikdo nešel. Musíme víc chodit do míčů, které jsou mezi hráči,“ nabádá své svěřence Kučera.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra kraje. Hlasujte v unikátní anketě

Ten ještě dvacet minut před koncem musel řešit nepříjemnost, když středopolař Jakub Habusta uklouzl na míči a následně musel střídat. Ze hřiště odkulhal a držel se za koleno.

„Bylo tam něco s kolenem, ale spíše je to unavené. Věřím, že bude dobrý a nevypadne z toho. Byla by to další ztráta,“ doufá Kučera, který nemohl stále ještě využít služeb posil Ondřeje Ševčíka a Ondřeje Rudzana kvůli zranění. Oba by se ale mohli k týmu připojit v pondělí.

Generálku na úvodní kolo F:NL sehraje Prostějov v sobotu 24. února proti Kroměříži.

1. SK Prostějov - FC Baník Ostrava B 1:1 (1:1)

Branka Prostějova: Malec.

Prostějov: Vejmola – Látal, Bednár, Kulig, Zapletal – Matoušek, Šimek, Habusta, Jaroň – Malec, Bartolomeu. Střídali: Gábriš, Koudelka, Mach, Badra, Matocha, Slaměna. Trenér: Radim Kučera.