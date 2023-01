A využívá toho také Prostějov. Ten loví na hostování talent Baníku Ostrava Daniela Smékala. Jednadvacetiletý fotbalista se na podzim prezentoval v dresu ostravského béčka devíti brankami v jedenácti duelech MSFL a nakoukl také do nejvyšší soutěže. V šesti zápasech se dokázal jednou prosadit proti Zbrojovce a také zapsal asistenci.

„Určitě o něj máme zájem a s Baníkem komunikujeme,“ potvrdil Deníku sportovní ředitel Eskáčka Ladislav Dudík. Problémem však může být zájem konkurentů z druhé ligy Třince a Karviné, kam by to měl Smékal podstatně blíže. Je tak otázka, jak celý přesun dopadne.

Do přípravy se třemi brankáři?

Prostějov má naplánovaný start přípravy na 9. ledna a už na jejím začátku by se mohl hlásit nový brankář Luděk Vejmola, o kterého Eskáčko rovněž stojí a rádo by jej přivedlo na přestup. Osmadvacetiletý gólman na podzim odchytal devět zápasů v ČFL za Zápy, předtím působil tři sezony v Jihlavě a vyzkoušel si také nejvyšší soutěž v Mladé Boleslavi.

Testy

Sedmý celek druhé ligy má dále vyhlédnuté hráče, kteří by měli dorazit na zkoušku. Mezi ně patří například jednadvacetiletý útočník Adam Vlasák, který dal sedm branek na podzim za Houstoň (ČFL).

Dalšími testovanými borci by měli být David Moučka z Vyškova (na podzim 7 zápasů) a slovenští útočník Michal Dopater z Ružomberoku (3 zápasy v nejvyšší slovenské lize, 0 gólů) a stoper Šimon Gábriš z Považské Bystrice (13 zápasů ve 2. slovenské lize).

„Jsou tam ještě další jména, ale nejsou potvrzená. Máme zájem si ty kluky vyzkoušet a jednáme s kluby, za jakých podmínek by tady případně mohli zůstat,“ komentoval Dudík.

Odchody

Trenér Pavel Šustr naopak bude postrádat některé borce, které měl k dispozici na podzim. Otázka visí nad Michalem Zapletalem, kterého by do svého týmu ráda získala Dukla Praha. Nejprve na hostování ale s případnou opcí.

„Michal je v kádru našeho áčka šest let a tento přesun by pro něj mohl být oživením. Vyzkoušel by si hrát v jiném klubu a šel by do jiného města. Dukla má dlouholetou tradici a určitě se bude časem pokoušet vrátit do první ligy. Myslím, že rozpočet i stadion na to má. Návrhem Dukly se nyní zabýváme,“ popsal situaci Ladislav Dudík.

Pokračovat v dresu Eskáčka pak určitě nebude Šimon Šumbera, který se vrátí z hostování do Líšně. „Nebyli jsme schopni se domluvit na pokračování po finanční stránce,“ prozradil Dudík.

Rovněž Artem Ščedryj a Torfiq Ali-Abubakar v týmu končí. „Artem nesplňoval naše kritéria výkonnosti. Na jeho postu jsme měli minimálně stejně kvalitní hráče a jak se říká, cizinec by měl převyšovat naše hráče, abychom si jej nechali. Ke konci sezony, kdy to fungovalo, sedával na lavičce,“ objasnil sportovní ředitel.

Jak je už známo, tak do Mladé Boleslavi zamířil Vasil Kušej a místo něj by měl do Prostějova přestoupit Martin Rolinek.

Zimní příprava fotbalistů Prostějova by měla odstartovat 9. ledna.

Program přípravných zápasů

17. ledna (13.00) Prostějov - Banská Bystrica

21. ledna (10.00) Prostějov - Líšeň

28. ledna (11.00) Karviná - Prostějov (Karviná)

3. února (17.00) Prostějov - Kroměříž

11. února (10.00) Sigma "B" - Prostějov (Olomouc - Řepčín)

18. února (10.00) Prostějov - Uničov

25. února Prostějov- Třinec (čas a místo bude upřesněno)

*Není-li uvedeno jinak, odehrají se zápasy na umělé trávě v Prostějově na Olympijské ulici

