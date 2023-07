Béčko olomoucké Sigmy se pod novým trenérem Tomášem Janotkou připravuje na nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, ve kterém bude obhajovat loňské velmi slušné osmé místo, které získalo hned ve své druholigové premiéře ještě pod koučem Chromým. A nový lodivod může být prozatím poměrně spokojený, o čemž se rozpovídal bezprostředně po konci čtvrtého přípravného zápasu se silným Vyškovem, ve kterém jeho svěřenci remizovali 2:2.

Kouč béčka olomoucké Sigmy Tomáš Janotka | Foto: Deník/David Kubatík

„Tým máme poskládaný zejména z ročníků 2000 až 2005 a musím říct, že to kluci zvládají skvěle. Samozřejmě je někdo zkušený více a někdo méně a stále jsme ještě ve fázi sehrávání a zkoušení, ale celkový projev se mi zatím hodně líbí. Všichni jsou pracovití a má to zkrátka šťávu," pochvaloval si nový kouč olomoucké rezervy, pod jehož vedením tým zatím o gól prohrál s Jihlavou, poradil si s Prostějovem i čerstvě druholigovou Kroměříží a poté remizoval s velice silným Vyškovem.

Do svého druhého ročníku ve druhé nejvyšší soutěži vstoupí béčko Sigmy už v neděli 23. července na půdě šestého celku uplynulé sezony z Varnsdorfu. Do té doby mu ještě zbývá odehrát poslední dva přípravné zápasy.

Už zítra se na lutínském trávníku postaví třetiligovým Kvítkovicím a v sobotu pak celou předzávodní část zakončí na druhém hřišti Androva stadionu s šestým celkem uplynulého ročníku slovenské nejvyšší soutěže z Žiliny, pro kterou se bude jednat o generálku před zápasem předkola Evropské konferenční ligy proti Levadii Talin.

„Žilina je fantastická z hlediska techniky a dynamické práce s míčem. Bude to pro nás skvělý test, stejně jako proti Vyškovu. V plánu máme nastoupit se stejnými hráči, jelikož nám s oběma zápasy koliduje soustředění A-týmu. Kluci si to tedy na férovku rozdají o fleky," těší se olomoucký kouč na nadcházející dny.

„Samozřejmě bude během sezony záležet na tom, do jaké míry k nám budou chodit hráči z áčka. Hned v prvním kole jich ale moc neočekávám. My budeme hrát ve Varnsdorfu a áčko na Spartě. Nastaveno by to navíc mělo být tak, že místo zkušených harcovníků k nám budou chodit mladí hráči," dodal ještě.

S týmem se připravuje i devatenáctiletý nigerijský obránce David Jaja, který uplynulou sezonu strávil v divizi C, kde hájil barvy B-týmu Slovanu Liberec. Ten nastoupil proti Vyškovu sice až v 67. minutě, i tak si pro něj ale olomoucký lodivod připravil pouze slova chvály.

„Vypadá velice dobře. Je to úplně jiná typologie hráče, než je u nás zvykem. O nás se hodně říká, že jsme takové skleníkové typy, které si chtějí zejména zahrát fotbálek a užít si to. On však ale disponuje dávkou přirozené agresivity, která se projeví zejména při přistupování k protihráčům a ve výsledku vnese do zápasu úplně jinou energii," konstatuje s úsměvem.

„Jelikož přišel z Liberce a měl minimum času na odpočinek, museli jsme mu individualizovat tréninkový plán. Navíc má dozvuk svalového zranění, proto hrál tak krátce," dovysvětlil ještě Janotka důvod krátkého herního času.

Zatím toho v přípravném období neodehráli ani tahouni týmu Daniel Grečmal, Adam Bednár a Matěj Hadaš. „Bedi a Greči odešli už z prvního tréninku přípravy se zraněním, u Grečiho to bohužel vypadá na vážnější zranění kolene. Hadimu se pak zranění vrátilo už při třetím tréninku. Všichni tři tak byli v individuálním tréninku a nyní do toho znovu naskakují. Doufám, že budou všichni co nejdříve v pořádku," zakončil Tomáš Janotka s mírnou nadějí v hlase.